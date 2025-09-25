Európai díjat nyert a Mercure, melyhez két éve a székesfehérvári Magyar Király is tartozik

A Mercure Hotels & Resorts szállodalánc kapta az Év Nemzetközi Márkája díjat az Európai Franchise Szövetség 2025-ös díjátadó gáláján – tájékoztatta a feol.hu-t a szállodalánc. A rangos elismerés a márka lendületes nemzetközi terjeszkedését és a helyi kultúrához kötődő vendégélmény iránti elkötelezettségét ismeri el. A Mercure jelenleg világszerte több mint 210 új szálloda fejlesztésén dolgozik, és 1973-as alapítása óta arra törekszik, hogy a vendégek az adott város vagy régió valódi arcát ismerhessék meg. A márka a magyar piacon is erős: Budapesten több szállodával van jelen, 2022-ben Tokajban és Debrecenben is nyitott házakat, 2023 óta pedig a székesfehérvári Hotel Magyar Király is a Mercure nevet viseli.

Fotó: Fehér Gábor

Mint emlékezetes, a helyiek számára 2023-ban meglepő hír volt, hogy a tulajdonos akkor franchise-megállapodás keretében csatlakozott az Accor szállodacsoporthoz, így a város legrégebben működő szállodája is a nemzetközi lánc részévé vált. Vincent Moskovtchenko, az Accor közepes méretű márkákért felelős marketing alelnöke elmondta: a díj annak elismerése, hogy a Mercure partnereivel együtt új lehetőségeket kínál az utazóknak, hogy felfedezzék a régiók kultúráját, ízeit és hangulatát.