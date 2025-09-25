szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

15°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lehullt a lepel

43 perce

A disznóvágástól a celebekig: Etyeki Piknik, amire már sokan felkapják a fejüket (galéria)

Címkék#celeb#Kiképzés#Etyeki Piknik#Pincefesztivál#gasztro#borvidék#bor#TV2

Október 11-12-én ismét benépesül Etyek festői borvidéke. Az Őszi Etyeki Piknik gasztro-hétvége immáron hosszú évek óta piros betűs ünnepként szerepel sokak naptárában. A rendezvény, amely az elmúlt években óriási népszerűségre tett szert, már jóval több, mint egy egyszerű esemény, és túlmutat Fejér vármegye határain is.

Feol.hu

​Egy igazi időutazásra invitáljuk olvasóinkat, amely visszarepít minket a múltba, és megmutatja, hogyan vált Etyek a gasztronómia és a közösségi élet egyik fellegvárává. De vajon honnan indult az Etyeki Piknik, és minek köszönheti népszerűségét?

Októberben ismét benépesül Etyek festői borvidéke. Az Őszi Etyeki Piknik hosszú évek óta piros betűs ünnepként szerepel sokak naptárában. Innen indult...
Etyeki Piknik, ahol a celebek is otthonra találtak az évek alatt.
Fotó: Interjúalany

​Innen indult az Etyeki Piknik

​A mai Pikniket megelőző rendezvények, a Kezes-lábos és a Pincefesztivál, megalapozták a térség gasztrokultúráját, de a minőségi fejlődés és a meghittség érdekében a szervezők szerint szükség volt a változásra. A 2013. január 19-én megtartott első Etyeki Piknik éppen ezt a célt valósította meg. A szervezők szerették volna, ha a korábbi két nagyobb rendezvényt (Kezes-lábos és a Pincefesztivál) négy kisebb, meghittebb esemény váltaná fel, így mutatva be az etyeki borvidék hangulatát és borait. A fotóinkon a mosoly és az öröm pillanatai láthatóak, ami szinte valamennyi eseményt jellemzett. Akár Kezes-lábosnak, akár Etyeki Pikniknek hívjuk.

(Galéria a képre kattintva!)

Így vált ikonikus rendezvénnyé az Etyeki Piknik

Fotók: Nagy Norbert

​Etyek, ahol a celebek is otthonra találnak

​Az Etyeki Piknik népszerűsége az évek alatt olyan szintre emelkedett, hogy ma már a híres emberek is szívesen látogatják. A tavaszi eseményen például a TV2 Kiképzés című műsorának sztárja, Árvai Csilla is tiszteletét tette a Gasztro sétányon. Jelenléte is bizonyítja, hogy a rendezvény egy igazi találkozási pont, ahol a finom borok és ételek mellett a közös élmények és a nosztalgia is összeköt minket. Ahogy akkor Csilla a FEOL-nak is kiemelte, a rendezvény egyedülálló atmoszférájával és autentikus hangulatával igazi menedéket nyújt a rohanó hétköznapok elől.

​Ne feledd, a történet folytatódik október 11-12-én az Őszi Etyeki Pikniken! Találkozunk Etyeken?

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu