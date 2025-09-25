1 órája
A disznóvágástól a celebekig: Etyeki Piknik, amire már sokan felkapják a fejüket (galéria)
Október 11-12-én ismét benépesül Etyek festői borvidéke. Az Őszi Etyeki Piknik gasztro-hétvége immáron hosszú évek óta piros betűs ünnepként szerepel sokak naptárában. A rendezvény, amely az elmúlt években óriási népszerűségre tett szert, már jóval több, mint egy egyszerű esemény, és túlmutat Fejér vármegye határain is.
Egy igazi időutazásra invitáljuk olvasóinkat, amely visszarepít minket a múltba, és megmutatja, hogyan vált Etyek a gasztronómia és a közösségi élet egyik fellegvárává. De vajon honnan indult az Etyeki Piknik, és minek köszönheti népszerűségét?
Innen indult az Etyeki Piknik
A mai Pikniket megelőző rendezvények, a Kezes-lábos és a Pincefesztivál, megalapozták a térség gasztrokultúráját, de a minőségi fejlődés és a meghittség érdekében a szervezők szerint szükség volt a változásra. A 2013. január 19-én megtartott első Etyeki Piknik éppen ezt a célt valósította meg. A szervezők szerették volna, ha a korábbi két nagyobb rendezvényt (Kezes-lábos és a Pincefesztivál) négy kisebb, meghittebb esemény váltaná fel, így mutatva be az etyeki borvidék hangulatát és borait. A fotóinkon a mosoly és az öröm pillanatai láthatóak, ami szinte valamennyi eseményt jellemzett. Akár Kezes-lábosnak, akár Etyeki Pikniknek hívjuk.
(Galéria a képre kattintva!)
Így vált ikonikus rendezvénnyé az Etyeki PiknikFotók: Nagy Norbert
Etyek, ahol a celebek is otthonra találnak
Az Etyeki Piknik népszerűsége az évek alatt olyan szintre emelkedett, hogy ma már a híres emberek is szívesen látogatják. A tavaszi eseményen például a TV2 Kiképzés című műsorának sztárja, Árvai Csilla is tiszteletét tette a Gasztro sétányon. Jelenléte is bizonyítja, hogy a rendezvény egy igazi találkozási pont, ahol a finom borok és ételek mellett a közös élmények és a nosztalgia is összeköt minket. Ahogy akkor Csilla a FEOL-nak is kiemelte, a rendezvény egyedülálló atmoszférájával és autentikus hangulatával igazi menedéket nyújt a rohanó hétköznapok elől.
Ne feledd, a történet folytatódik október 11-12-én az Őszi Etyeki Pikniken! Találkozunk Etyeken?