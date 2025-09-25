A disznóvágástól a celebekig: Etyeki Piknik, amire már sokan felkapják a fejüket (galéria)

​Egy igazi időutazásra invitáljuk olvasóinkat, amely visszarepít minket a múltba, és megmutatja, hogyan vált Etyek a gasztronómia és a közösségi élet egyik fellegvárává. De vajon honnan indult az Etyeki Piknik, és minek köszönheti népszerűségét?

Etyeki Piknik, ahol a celebek is otthonra találtak az évek alatt.

Fotó: Interjúalany

​Innen indult az Etyeki Piknik

​A mai Pikniket megelőző rendezvények, a Kezes-lábos és a Pincefesztivál, megalapozták a térség gasztrokultúráját, de a minőségi fejlődés és a meghittség érdekében a szervezők szerint szükség volt a változásra. A 2013. január 19-én megtartott első Etyeki Piknik éppen ezt a célt valósította meg. A szervezők szerették volna, ha a korábbi két nagyobb rendezvényt (Kezes-lábos és a Pincefesztivál) négy kisebb, meghittebb esemény váltaná fel, így mutatva be az etyeki borvidék hangulatát és borait. A fotóinkon a mosoly és az öröm pillanatai láthatóak, ami szinte valamennyi eseményt jellemzett. Akár Kezes-lábosnak, akár Etyeki Pikniknek hívjuk.

(Galéria a képre kattintva!)