szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

23°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lakossági észrevételek

1 órája

Észrevételeket fogalmazhattak meg a helyi buszközlekedéssel kapcsolatban

Címkék#autóbusz#igényfelmérés#közlekedés

Lakossági észrevételeket fogalmazott meg Kisláng mellett Mezőszentgyörgy is a közösségi közlekedéssel kapcsolatban, az illetékesektől pedig megérkeztek a válaszok.

Déri Brenda
Észrevételeket fogalmazhattak meg a helyi buszközlekedéssel kapcsolatban

Ilusztráció

Forrás: feol archív

Kisláng mellett Mezőszentgyörgy is élt azzal, hogy jelezze észrevételeit, problémáit a közösségi közlekedéssel kapcsolatban. Ezek között említette, hogy a térségben kevés az esti órákban az autóbuszjárat, a meglévő járatok pedig nem igazodnak sem a vonatok menetrendjéhez, sem a lepsényi autóbuszcsatlakozásokhoz. Írják továbbá, hogy hétvégente délelőtt sincs közvetlen autóbuszjárat Székesfehérvárról, de Lepsényből sincs megfelelő csatlakozás.

A MÁV-Szesza Zrt. válaszában leírta, hogy Lepsény és Mezőszentgyörgy között munkanapokon 15, hétvégén 5 járatpár közlekedik naponta, így megítélésük szerint ez a szolgáltatás igazodik az igényekhez.

Problémaként fogalmazzák meg azt is, hogy Enying irányába ritkán közlekednek az autóbuszok, pedig az ottani egészségügyi szolgáltatások miatt ez az idősebb korosztály számára kiemelten fontos lenne.

A szolgáltató nem tartja indokoltnak a további járatok indítását, azt azonban javasolta, hogy a 10:55-kor induló busz indulási idejét 30 perccel korábbra tegyék.

Jelezték még, hogy túl késői a Székesfehérvárra tartó, jelenleg 04:38 órakor induló autóbuszjárat indulási ideje. Túl késői ahhoz, hogy az utasok elérjék a városi helyi járatokat, így sokan nem tudnak pontosan beérni a munkahelyükre. 15 perccel korábbi indulási időt szeretnének. A MÁV-Szesza Zrt. elfogadta a kérést.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu