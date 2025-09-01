Észrevételeket fogalmazhattak meg a helyi buszközlekedéssel kapcsolatban

Kisláng mellett Mezőszentgyörgy is élt azzal, hogy jelezze észrevételeit, problémáit a közösségi közlekedéssel kapcsolatban. Ezek között említette, hogy a térségben kevés az esti órákban az autóbuszjárat, a meglévő járatok pedig nem igazodnak sem a vonatok menetrendjéhez, sem a lepsényi autóbuszcsatlakozásokhoz. Írják továbbá, hogy hétvégente délelőtt sincs közvetlen autóbuszjárat Székesfehérvárról, de Lepsényből sincs megfelelő csatlakozás.

A MÁV-Szesza Zrt. válaszában leírta, hogy Lepsény és Mezőszentgyörgy között munkanapokon 15, hétvégén 5 járatpár közlekedik naponta, így megítélésük szerint ez a szolgáltatás igazodik az igényekhez.

Problémaként fogalmazzák meg azt is, hogy Enying irányába ritkán közlekednek az autóbuszok, pedig az ottani egészségügyi szolgáltatások miatt ez az idősebb korosztály számára kiemelten fontos lenne.

A szolgáltató nem tartja indokoltnak a további járatok indítását, azt azonban javasolta, hogy a 10:55-kor induló busz indulási idejét 30 perccel korábbra tegyék.

Jelezték még, hogy túl késői a Székesfehérvárra tartó, jelenleg 04:38 órakor induló autóbuszjárat indulási ideje. Túl késői ahhoz, hogy az utasok elérjék a városi helyi járatokat, így sokan nem tudnak pontosan beérni a munkahelyükre. 15 perccel korábbi indulási időt szeretnének. A MÁV-Szesza Zrt. elfogadta a kérést.