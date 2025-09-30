Rangos elismerést kapott a Vörösmarty Színház művésze

Magyarország egyetlen online színházi fesztiválja, az eSzínház Fesztivál, nem más, mint a kortárs magyar színház ünnepe az online térben. Minden évben kilenc napon át izgalmas vidéki és fővárosi színházak előadásai láthatók online. Idén 14 előadást láthatott a közönség, így prózai darabokat, valamint bábszínházak és független társulatok különleges produkcióit is. A résztvevők között szerepelt a Vörösmarty Színház is, olyan jeles intézmények mellett, mint például a Vígszínház.

Ladányi Júlia kapta a legjobb női főszereplő címet az eSzínház Fesztiválon

Fotó: Szabina Sárközi / Forrás: Vörösmaryt Színház Facebook-oldal

Fehérvári vonatkozású siker az eSzínház Fesztiválon

A fesztivál során szavazni is lehet a kedvenc előadásra is, amely elnyeri az eSzínház Fesztivál Közönségdíját, míg a program zárásaként szakmai zsűri választja ki a

Legjobb digitális adaptációt,

Legjobb női főszereplőt,

Legjobb férfi főszereplőt,

Legjobb látványtervezést.

A szakmai zsűri tagjai Rozgonyi-Kulcsár Viktória színházi menedzser, Dragomán György író, Kovács D. Dániel rendező és Szegő János szerkesztő-kritikus voltak. A zsűri szavazatai alapján a legjobb női főszereplő címet Ladányi Júlia kapta, a Vörösmarty Színház Úri muri című előadásában nyújtott alakításáért (szerző: Móricz Zsigmond, rendező: Horváth Csaba).