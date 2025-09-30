szeptember 30., kedd

Rangos elismerést kapott a Vörösmarty Színház művésze

Újabb elismeréssel gazdagodott a Vörösmarty Színház társulata. Az eSzínház Fesztiválon 14 különböző társulat előadásait láthatta a közönség, a fesztivál végén pedig szakmai zsűri díjazta a kiemelkedő teljesítményeket. A díjazottak között van a Vörösmarty Színház színésznője, Ladányi Júlia is.

Munkatársunktól
Forrás: Székesfehérvár.hu

Magyarország egyetlen online színházi fesztiválja, az eSzínház Fesztivál, nem más, mint a kortárs magyar színház ünnepe az online térben. Minden évben kilenc napon át izgalmas vidéki és fővárosi színházak előadásai láthatók online. Idén 14 előadást láthatott a közönség, így prózai darabokat, valamint bábszínházak és független társulatok különleges produkcióit is. A résztvevők között szerepelt a Vörösmarty Színház is, olyan jeles intézmények mellett, mint például a Vígszínház.

Fehérvári siker az eSzínház Fesztiválon
Ladányi Júlia kapta a legjobb női főszereplő címet az eSzínház Fesztiválon
Fotó: Szabina Sárközi / Forrás: Vörösmaryt Színház Facebook-oldal

Fehérvári vonatkozású siker az eSzínház Fesztiválon

A fesztivál során szavazni is lehet a kedvenc előadásra is, amely elnyeri az eSzínház Fesztivál Közönségdíját, míg a program zárásaként szakmai zsűri választja ki a 

  • Legjobb digitális adaptációt,
  • Legjobb női főszereplőt,
  • Legjobb férfi főszereplőt,
  • Legjobb látványtervezést.

A szakmai zsűri tagjai Rozgonyi-Kulcsár Viktória színházi menedzser, Dragomán György író, Kovács D. Dániel rendező és Szegő János szerkesztő-kritikus voltak. A zsűri szavazatai alapján a legjobb női főszereplő címet Ladányi Júlia kapta, a Vörösmarty Színház Úri muri című előadásában nyújtott alakításáért (szerző: Móricz Zsigmond, rendező: Horváth Csaba). 

 

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
