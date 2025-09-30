1 órája
Rangos elismerést kapott a Vörösmarty Színház művésze
Újabb elismeréssel gazdagodott a Vörösmarty Színház társulata. Az eSzínház Fesztiválon 14 különböző társulat előadásait láthatta a közönség, a fesztivál végén pedig szakmai zsűri díjazta a kiemelkedő teljesítményeket. A díjazottak között van a Vörösmarty Színház színésznője, Ladányi Júlia is.
Magyarország egyetlen online színházi fesztiválja, az eSzínház Fesztivál, nem más, mint a kortárs magyar színház ünnepe az online térben. Minden évben kilenc napon át izgalmas vidéki és fővárosi színházak előadásai láthatók online. Idén 14 előadást láthatott a közönség, így prózai darabokat, valamint bábszínházak és független társulatok különleges produkcióit is. A résztvevők között szerepelt a Vörösmarty Színház is, olyan jeles intézmények mellett, mint például a Vígszínház.
Fehérvári vonatkozású siker az eSzínház Fesztiválon
A fesztivál során szavazni is lehet a kedvenc előadásra is, amely elnyeri az eSzínház Fesztivál Közönségdíját, míg a program zárásaként szakmai zsűri választja ki a
- Legjobb digitális adaptációt,
- Legjobb női főszereplőt,
- Legjobb férfi főszereplőt,
- Legjobb látványtervezést.
A szakmai zsűri tagjai Rozgonyi-Kulcsár Viktória színházi menedzser, Dragomán György író, Kovács D. Dániel rendező és Szegő János szerkesztő-kritikus voltak. A zsűri szavazatai alapján a legjobb női főszereplő címet Ladányi Júlia kapta, a Vörösmarty Színház Úri muri című előadásában nyújtott alakításáért (szerző: Móricz Zsigmond, rendező: Horváth Csaba).
Óz, a csodák csodája: nagy dobásra készül a Vörösmarty Színház (képgalériával)
