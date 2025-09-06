Ilyen lakodalmat még nem látott a falu: szüreti felvonulással ünnepeltek (galéria, videó)

Szombat délelőtt patadobogás és ostorcsattogtatás zaja töltötte be Csór településének központját, ahol a közeli focipálya mellett egyre szaporodott a lovasok száma. Egymás után gördültek be a kettesfogatok, míg mások szőrén vagy nyeregben ülve meg lovukat, csikós gúnyában érkeztek a nem mindennapi eseményre. S mint hogy ebédidőre állt az óra, már javában kanalazták az egybegyűltek a gulyáslevest, mikor díszes, négylovas fogatával megérkezett az ifjú pár. Idén nem csak a lovak kapkodták fejüket a betyár szóra, hiszen mennyegzőnek szólt a nóta!

Csóron idén különleges hangulatban telt a szüreti felvonulás: az ünnepi menetet egy esküvő és számos lovas tette felejthetetlenné

Szerelem, szőlő, szüreti-esküvői menet

A csóri szüreti felvonulás kezdő akkordját Bartal-Bakos Vanda és Bartal Péter házasságkötése adta meg. Az ifjú pár a szabadtéri színpadon – háttérben a közel ötven lovassal és fogattal – fogadott egymásnak örök hűséget. A pár néhány perc után immáron házastársakként szállt fel a négyfogatos kocsira, hogy többedmagukkal bejárva a falut, együtt ünnepeljenek a település apraja-nagyjával.

Az egyre népesebbé váló menet a vőfély irányításával robogott keresztül Csór utcáin, egy-egy megállót téve azoknál a portáknál, amelyek előtt mindenféle földi jóval várták a vonulókat. Szépen fogytak a házi sütemények, az urak szorgalmasan gurították lefelé a hideg üdítőt, ki a bakon ülve, ki pedig lóháton. Nem szorított sem az idő, sem a kötelesség, végre volt idő megvitatni, hogyan boldogul a régi jó ismerős az új jószágával, s kinek a csemetéje választotta – apja nyomdokain haladva – a lovas életet. Mert lovas nemzet vagyunk, így aztán a felvonulók közül nem hiányozhattak a Nemzeti Vágta bajnokai sem: szinte szikráztak Vörös József lovának patkói, nyomában lánya, Vörös Tamara és Somogyi József paripáival.