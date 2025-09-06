1 órája
Ilyen lakodalmat még nem látott a falu: szüreti felvonulással ünnepeltek (galéria, videó)
Mennyegzővel egybekötött szüreti felvonulást tartottak Csóron szombaton. A nagyszabású eseményre a vármegye valamennyi településéről érkeztek lovasok, fogatok, hogy méltó ékei legyenek az ifjú pár négyfogatos kocsijával az élen meginduló felvonulásnak. Jó kedvből, humorból és meghitt pillanatokból sem volt hiány a rendkívüli esküvős szüreti felvonuláson!
Fotó: Kricskovics Antal
Szombat délelőtt patadobogás és ostorcsattogtatás zaja töltötte be Csór településének központját, ahol a közeli focipálya mellett egyre szaporodott a lovasok száma. Egymás után gördültek be a kettesfogatok, míg mások szőrén vagy nyeregben ülve meg lovukat, csikós gúnyában érkeztek a nem mindennapi eseményre. S mint hogy ebédidőre állt az óra, már javában kanalazták az egybegyűltek a gulyáslevest, mikor díszes, négylovas fogatával megérkezett az ifjú pár. Idén nem csak a lovak kapkodták fejüket a betyár szóra, hiszen mennyegzőnek szólt a nóta!
Szerelem, szőlő, szüreti-esküvői menet
A csóri szüreti felvonulás kezdő akkordját Bartal-Bakos Vanda és Bartal Péter házasságkötése adta meg. Az ifjú pár a szabadtéri színpadon – háttérben a közel ötven lovassal és fogattal – fogadott egymásnak örök hűséget. A pár néhány perc után immáron házastársakként szállt fel a négyfogatos kocsira, hogy többedmagukkal bejárva a falut, együtt ünnepeljenek a település apraja-nagyjával.
Az egyre népesebbé váló menet a vőfély irányításával robogott keresztül Csór utcáin, egy-egy megállót téve azoknál a portáknál, amelyek előtt mindenféle földi jóval várták a vonulókat. Szépen fogytak a házi sütemények, az urak szorgalmasan gurították lefelé a hideg üdítőt, ki a bakon ülve, ki pedig lóháton. Nem szorított sem az idő, sem a kötelesség, végre volt idő megvitatni, hogyan boldogul a régi jó ismerős az új jószágával, s kinek a csemetéje választotta – apja nyomdokain haladva – a lovas életet. Mert lovas nemzet vagyunk, így aztán a felvonulók közül nem hiányozhattak a Nemzeti Vágta bajnokai sem: szinte szikráztak Vörös József lovának patkói, nyomában lánya, Vörös Tamara és Somogyi József paripáival.
Csóri szüreti felvonulás és lakodalmi menetFotók: Kricskovics Antal
Aki mindent kézben tart
A fergeteges forgatag között pedig rendre feltűnt az ünneplőbe bújt Balogh Éva, aki rendíthetetlen kitartással koordinálta az eseményeket, hiszen a szervezés oroszlánrésze neki és családjának köszönhető. Ura a bakon ülve, fia kisbíróként, unokái pedig táncosként vették ki részüket a mulatságból. A család lassan tíz éve szervezi meg évről évre a szüreti felvonulást, idén azonban épp egy ismerősi körben történt lánykérés, majd egy esküvő álma adott újabb ihletet a felvonulás szervezésekor. Így történt, hogy a jegyespár végül a szüreti mulatsághoz csatlakozva mondta ki a boldogító igent.
Csóri szüreti felvonulás és esküvőFotók: KATÁS Fotó
Miután a násznéppel vegyes szüretezők bejárták Csór valamennyi utcáját, s tiszteletüket tették a vendéglátó portáknál, a mulatság egy esti bállal ért véget – miközben Bartal-Bakos Vanda és Bartal Péter közös élete még csak most kezdődött el.
