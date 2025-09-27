2 órája
Esküvői kiállítás a hétvégén a Brunszvik-kastélyban, ingyenes belépéssel!
Fejér vármegye ékszerdobozában, egy napra megelevenedik a tündérmese, ahol a klasszikus elegancia és a legújabb trendek találkoznak. Martonvásáron, egy különleges helyen esküvői kiállítást tartanak vasárnap. Mutatjuk a részleteket!
Készülj fel életed legszebb napjára a festői szépségű Brunszvik-kastélyban.
Forrás: Brunszvik-kastély Martonvásár
Vasárnap 10 és 17 óra között a martonvásári Brunszvik-kastély megnyitja kapuit azok előtt, akik álmaik esküvőjét tervezik. A festői angolpark és a történelmi falak méltó keretet adnak az őszi Esküvő Kiállításnak, ahol prémium élmények és garantált inspiráció várja a látogatókat, mindezt ingyenesen, de regisztrációhoz kötve, amit a [email protected] címen jelezhetik.
Esküvő kiállítás: a belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött
Ahogy a szervezők tájékoztattak, az ország legmegbízhatóbb esküvői szolgáltatói mutatják be ötleteiket, legújabb trendjeiket és kreatív megoldásaikat. A kastély helyszínét is bejárhatják az érdeklődők, miközben lefoglalhatják a 2026-os szezon utolsó szabad időpontjait. Az esemény-és a helyszín aktuális információit kövessék a Brunszvik-kastély Martonvásár új Facebook-oldalán, ahol a szervezők készséggel állnak rendelkezésre.