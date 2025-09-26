szeptember 26., péntek

Erről írtunk harminc éve: „jó” volt a fehérvári ivóvíz

1995. szeptember 26-án, éppen harminc éve a Fejér Megyei Hírlap arról számolt be, hogy a székesfehérváriak kérésre értékelték az ivóvíz minőségét és a szolgáltatást. A kérdőívből kiderült: a többség jóízűnek találta a vizet, és csak kevesen panaszkodtak klóros vagy zavaros ízre.

Feol.hu

Harminc évvel ezelőtt a Fejérvíz Rt. nagyszabású közvélemény-kutatást indított, hogy megtudja, mennyire elégedettek a fehérváriak az ivóvízzel és a szolgáltatással. A Fejér Megyei Hírlap akkori beszámolója szerint tizennyolcezer kérdőívet küldtek ki, de mindössze 1800-at töltöttek ki. „Egyetlen tevékenység sem kapott négyesnél rosszabb jegyet. Az átlag 4,3” – idézte a lap az összegzést.

A cikkből az is kiderült, hogy a válaszadók 81 százaléka jóízűnek találta a fehérvári vizet, míg mindössze 7 százalék panaszkodott klórosságra, és 1 százalék említette a vasasságot. Akkoriban egy fő napi átlagos vízfogyasztása 118 liter volt – öttel több, mint az előző évben. A városra jellemző rossz talajviszonyok miatt ugyan gyakran kellett hibaelhárítást végezni, de a lakosság csupán két százaléka emlékezett szolgáltatás-kimaradásra.

 

