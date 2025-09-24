Építési hulladékod van? Erre számíts hamarosan!

Ahogy korábban megírtuk, a szemétszállításért országosan felelős MOHU által módosított általános szerződési feltételek már nyilvánosak: egyes változások október 1-jétől, mások pedig 2026. januártól lépnek életbe. A MOHU a feol.hu-nak adott tájékoztatása szerint a módosítások nem érintik a napi hulladékszállítás díját vagy menetrendjét, a kukásautók a megszokott rend szerint viszik el a szemetet.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A legfontosabb újdonság az építési-bontási hulladék kezelésében várható: 2026. január 1-jétől a háztartási mennyiségben leadott építési törmelék már nem lesz ingyenes a hulladékudvarokban, és pontosan meghatározzák a napi és éves leadható mennyiségeket. Például lomnál naponta legfeljebb 150 kilogramm, évente maximum 600 kilogramm adható le, a gumiabroncsból napi 4, évente legfeljebb 16 darabot fogadnak be. A szabályozás célja a hulladékudvarok zavartalan működésének biztosítása és a túlterhelés elkerülése.