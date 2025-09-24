szeptember 24., szerda

Hulladékkezelés

1 órája

Építési hulladékod van? Erre számíts hamarosan!

Címkék#hulladék szabály#lakosság#hulladékudvar

Hamarosan változik az építési-bontási hulladék leadásának szabálya, ám nem ez az egyetlen újdonság a hulladékkezelésben: új szolgáltatási elemek és pontosított lomtalanítási előírások is életbe lépnek – Fejérben is.

Feol.hu

Ahogy korábban megírtuk, a szemétszállításért országosan felelős MOHU által módosított általános szerződési feltételek már nyilvánosak: egyes változások október 1-jétől, mások pedig 2026. januártól lépnek életbe. A MOHU a feol.hu-nak adott tájékoztatása szerint a módosítások nem érintik a napi hulladékszállítás díját vagy menetrendjét, a kukásautók a megszokott rend szerint viszik el a szemetet.

Construction,Garbage,Is,Piled,Up,At,Site,After,Building,Repair.
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

A legfontosabb újdonság az építési-bontási hulladék kezelésében várható: 2026. január 1-jétől a háztartási mennyiségben leadott építési törmelék már nem lesz ingyenes a hulladékudvarokban, és pontosan meghatározzák a napi és éves leadható mennyiségeket. Például lomnál naponta legfeljebb 150 kilogramm, évente maximum 600 kilogramm adható le, a gumiabroncsból napi 4, évente legfeljebb 16 darabot fogadnak be. A szabályozás célja a hulladékudvarok zavartalan működésének biztosítása és a túlterhelés elkerülése.

Szintén újdonság a „mobil hulladékgyűjtő udvar” bevezetése. Ennek lényege, hogy a szelektív hulladékot konvojként, változó helyszíneken és előre meghatározott időpontokban gyűjtik be, így könnyebb és rugalmasabb lehetőséget biztosítanak a lakosság számára a szelektív hulladék leadására. Továbbá a lomtalanítás szabályait is pontosították: az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szerint legalább – és itt a hangsúly az újításban a legalábbon van - évi egy alkalmat biztosít a szolgáltató, és részletesen szabályozzák a haláleset bejelentésének rendjét is. A MOHU hangsúlyozta, hogy a mindennapi szemétszállítás és a díjak nem változnak, a módosítások kizárólag az új szolgáltatási elemekre, valamint a hulladékudvarok és lomtalanítás szabályaira vonatkoznak.

 

