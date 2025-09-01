Megrázó gyerekkori emlék, ami egy szívszorító hősi emlékműhöz vezetett (videó)

​A helyszín méltó kialakítása az óbaroki önkormányzatnak és különösen Kovács Ferenc díszpolgárnak köszönhető. Feri bácsi gyermekkorában, hét-nyolc évesen, barátaival játszva bukkant rá a katonákra egy bunkerben az erdőben. Tessely Zoltán országgyűlési képviselő videójában elhangzottak szerint, az ő gyermekkori visszaemlékezései adták az ötletet az emlékmű létrehozásához.

A hős emlékmű 99%-ban Feri bácsinak köszönhető – mondta Óbarok polgármestere.

Forrás: hm.zrinyi.hu/archív

Szívszorító hősi emlékmű​

Mészáros Kartal, Óbarok polgármestere elmondta, hogy a visszaemlékezések alapján felvették a kapcsolatot a Honvédelmi Minisztériummal, akik régészeket küldtek a helyszínre. Bár a feltárások során nem találtak egyértelmű bizonyítékot a 11 katona halálára, a helyi közösség és a polgármester hittek Kovács Ferenc visszaemlékezésének, és az emlékművet az ő hathatós közreműködésével hozták létre.

​A polgármester hangsúlyozta, hogy az emlékmű 99%-ban Kovács Ferenc munkája. Saját kezűleg készítette a padot, az asztalt, a hirdetőtáblát, a keresztet, valamint a rajta lévő feliratokat és táblákat. Mindezeket tatai otthonában végezte el.

Ahogy azt korábban a témában a FEOL megírta, az összefogás célja az volt, hogy az egykori halastó feletti dombtetőn hősi halált halt tizenegy honvéd kegyeleti helye mindenkit méltósággal emlékeztessen majd a háború borzalmaira, mindarra a szörnyűségre, amit Feri bácsinak kisfiúként át kellett élnie.