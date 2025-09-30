Elindult az Érettségi műhely, a továbbtanulást segítő történelmi előadássorozat

„A tavaszi hadjárattól a világosi fegyverletételig – e témában tartott előadást Hermann Róbert a Deák suli diákjainak. Mint azt előadása kezdetén elmondta, fiatal korában nem igen volt érzéke a matematikához, a kémiához vagy a fizikához, így maradt számára a történelem. Ebbe ásta bele magát és lett az évtizedek alatt ezen ágazat tudora. Ennek a tudásnak egy szeletét próbálta átadni az előtte ülő generációnak az Érettségi műhely előadássorozat nyitóprogramján.

Fotó: Déri Brenda / FMH







