Elhunyt Polgárdi volt önkormányzati képviselője

Hosszú, türelemmel viselt betegség után elhunyt idősebb Micheller Károly, akit élete során mindig a család, a munka és a közösség szolgálata vezette.

Forrás: Polgárdi Város Önkormányzata FB-oldal

„Fáradhatatlan kitartással dolgozott a mezőgazdaságban, példamutató szorgalmával gazdagította településünket. Képviselőként is szívén viselte városunk fejlődését, előbbre jutását. Búcsúzunk tőle mindazokkal együtt, akik szerették, tisztelték és ismerték” – emlékeztek meg róla.