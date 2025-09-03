szeptember 3., szerda

Gyász

43 perce

Elhunyt Polgárdi volt önkormányzati képviselője

Szomorú hírt közölt közösségi oldalán Polgárdi önkormányzata. Elhunyt idősebb Micheller Károly, a város köztiszteletben álló polgára, mezőgazdasági vállalkozó, volt önkormányzati képviselő.

Elhunyt Polgárdi volt önkormányzati képviselője

Hosszú, türelemmel viselt betegség után elhunyt idősebb Micheller Károly, akit élete során mindig a család, a munka és a közösség szolgálata vezette. 

Forrás: Polgárdi Város Önkormányzata FB-oldal

„Fáradhatatlan kitartással dolgozott a mezőgazdaságban, példamutató szorgalmával gazdagította településünket. Képviselőként is szívén viselte városunk fejlődését, előbbre jutását. Búcsúzunk tőle mindazokkal együtt, akik szerették, tisztelték és ismerték” – emlékeztek meg róla. 

 

