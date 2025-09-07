szeptember 7., vasárnap

Nem habozott, segített

1 órája

Életmentés közben súlyosan megsérült a legenda

Egy pillanatig sem habozott, a gyerekek segítségére sietett. Hihetetlen hőstettet hajtott végre a fehérvári jégkorong legendás alakja, életmentés közben szenvedett súlyos sérülést.

Feol.hu
Életmentés közben súlyosan megsérült a legenda

A fehérvári legenda a saját épségét sem sajnálta, hogy megmentse a gyerekeket (a kép illusztráció)

Fotó: Peter Lakatos

Szombat este a Budapest Jégkorong Akadémia HC az FTC-vel csapott össze a Magyar Szuperkupa döntőjében. Az este nem a mérkőzés miatt, hanem Kangyal Balázs hőstette miatt marad emlékezetes, aki életmentés közben sérült meg. 

Kangyal Balázs életmentésének köszönhetően jól vannak a gyerekek
Kangyal Balázs életmentésének köszönhetően jól vannak a gyerekek
Forrás: Budapest Jégkorong Akadémia / Facebook

Az FTC végül könnyed 5-0-ás győzelmet aratott, ezzel megszerezte a szezon első trófeáját. 

Életmentés, legalább tíz gyermeket mentett meg

A mérkőzés után is még zajlott az élet, gyerekek másztak a kordonra, amikor az leszakadt. A BJA HC vezetőedzője, Kangyal Balázs sietett a gyerekek segítségére, aki egy pillanatra sem habozott és a kordon után nyúlt, amibe ő ugyan súlyosan megsérült, de a gyerkőcök megúszták sértetlenül az esetet. A klub hivatalos oldalán Kangyal Balázs mesélte el a történteket.

„Amikor kidőlt a kordon, rajta volt egy csomó gyerek, akik hullottak előre, így én reflexszerűen utána kaptam a korlátnak, hogy ne essenek le. Viszont, akkorra a korláton minimum tíz gyerek lógott, és ahogy bicepszből, egy kézzel elkaptam a korlátot, hogy  ne essenek be fejjel a vas alá, azt éreztem mintha megszúrnák egy tőrrel a könyököm felett. Úgy néz ki, hogy leszakadt a bicepszem. Aztán, hogy ezt műteni kell-e vagy sem, azt a hétfői MR vizsgálat mondja meg" – nyilatkozta a korábbi fehérvári legenda, a magyar jégkorong egyik meghatározó alakja.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
