Környezetvédelem és újrahasznosítás

Elektronikai hulladékgyűjtést szerveznek a lakosság részére

A környezetvédelem és az újrahasznosítás kéz a kézben jár Bakonycsernyén is. A nagyközség önkormányzata elektronikai hulladékgyűjtési akciót szervez a lakosság részére a Bakonycsernye Sportpálya területén. A lehetőségre érdemes készülni, ugyanis csak egy délelőtt és egy délután áll rendelkezésre.

Palocsai Jenő
Elektronikai hulladékgyűjtést szerveznek a lakosság részére

A már használaton kívüli, meghibásodott, elavult berendezéseket érdemes előre összekészíteni és aztán egybe leadni az elektronikai hulladékgyűjtés napján

Fotó: Illusztráció PJD

Minden háztartásban van olyan elektronikai berendezés, ami vagy elromlott, vagy elavult, de a kukába mégsem dobja ki senki, hiszen a környezetvédelem egyik fontos szegmense az újrahasznosítás, márpedig a háztartási gépek alkatrészeinek jelentős része újrahasznosítható. Hogy ne kerüljenek se a kommunális hulladék, sem a földút mentén álló fák, bokrok közé, időről időre elektronikai hulladékgyűjtést szerveznek az önkormányzatok.

Fotó: Illusztráció PJD

A hónap végén elektronikai hulladékgyűjtés lesz

Bakonycsernye vezetése is felelősen gondolkozik, ezért szeptember 28-án vasárnap délután 14.00 órától 18.00 óráig, szeptember 29-én hétfőn pedig 07.00 órától 08.30-ig tart elektronikai hulladékgyűjtést a település focipályáján.

– A gyűjtőhelyen díjmentesen leadhatók a háztartásokból kikerülő elektromos berendezések, mint például az olyan nagyméretű gépek, mint a mosógép vagy a hűtőszekrény, de átveszik a kisebbeket is, legyen az például porszívó, gyorsforraló, konyhai robotgép és így tovább. Az IT és a telekommunikáció körébe tartozó berendezések, számítógépek, nyomtatók, mobiltelefonokat is éppúgy le lehet adni, mint a szórakoztató elektronikai berendezéseket, lásd rádió, TV, hiFi torony, stb – áll az önkormányzat felhívásában.

Bontva nem veszik át!

Fontos tudni, hogy a meghirdetett időpontok nem rugalmasak, így érdemes előkészíteni a leadásra ítélt elektromos gépeket, eszközöket, és az adott idősávban eljuttatni a focipályára. Minden ilyen jellegű gyűjtésen szabály, hogy szétbontott, hiányos állapotú készülékeket nem vesznek át. Lehetnek működésképtelen és sérült állapotban is, de szétbontva nem.

 

