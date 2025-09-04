58 perce
Felsőoktatás: Székesfehérvár egyetemei a közös tanévnyitón (galéria)
A Kodolányi Egyetem és az Óbudai Egyetem Alba Regia Kar ünnepségére hagyományosan a Mercure Hotel (Magyar Király) előtti téren került sor szerdán délután. A székesfehérvári felsőoktatás két fontos képviselője a belvárosban ünnepelt, ahol nagy örömmel köszöntötte őket az önkormányzat.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap
Szeptember 3-án, a hagyományoknak megfelelően közös tanévnyitót tartottak a székesfehérvári felsőoktatási intézmények elsőéves hallgatói. A Kodolányi Egyetem és az Óbudai Egyetem Alba Regia Kar ünnepségére a Hotel Mercure Magyar Király előtti téren került sor szerdán délután.
Háromszáz első éves hallgató az egyetemeken
A két egyetemen összesen mintegy 300 elsőéves hallgató kezdi meg a tanulmányait, közülük 200-an vettek részt a közös évnyitón.
Székesfehérvár nevében Cser-Palkovics András polgármester üdvözölte a fiatalokat, és köszönetét fejezte ki azért, hogy ezt a várost választották felsőoktatási tanulmányaikhoz.
– Életünk egyik legszebb időszaka, amikor az ember egyetemista, és bár nem illik az irigységről beszélni, de most mégiscsak őszintén mondhatom, egy kicsit irigykedem önökre. Bízom abban, hogy mind a tudás, mind pedig a hangulat tekintetében nagyon szép évek előtt állnak. Hálásak vagyunk azért, hogy ezt Székesfehérváron képzelték el, és bízom abban, hogy közös erővel mindent meg tudunk tenni annak érdekében, hogy jól érezzék magukat ebben a városban. Legyen ez az Önök igazi, egyetemi városa – fogalmazott a város vezetője, majd reményét fejezte ki, hogy a diploma átvétele után sokan Székesfehérváron maradnak. Mint mondta, az iskolák, a diákok kiemelten fontosak a város mindennapi életében, a felsőoktatás pedig a város jelenét és jövőjét is szolgálja – olvasható a Önkormányzati Kommunikációs Központ oldalán.
Valódi ünnep ez mindenki számára
Nem a város vezetője volt az egyetlen, aki köszöntőt mondott, hiszen a felsőoktatás intézményei is képviseltették magukat.
– Ünnepel ma a város, mert befogad sok száz új, elsőéves fiatalt, akik itt kezdik meg a tanulmányaikat. Ünnepelnek a felsőoktatási intézmények, akik nagy szeretettel várták és sok tudással kívánják felvértezni önöket. Ünnepelnek a szülők és önök is, hiszen vége egy korszaknak és egy új, egészen más élet kezdődik. Egy egyetem polgárának lenni más életminőség: lehet tanulni, barátokat szerezni, kapcsolatokat építeni és meg lehet ismerni ezt a csodálatos várost. Alakítsák ennek a városnak az arculatát, a sokszínűségét! Legyenek büszkék arra, hogy székesfehérvári diákok lettek! – hangsúlyozta Vizi László Tamás, a Kodolányi Egyetem tudományos rektorhelyettese, aki emlékeztetett arra, hogy Székesfehérvár – ahogy a címerén látható városkapu is mutatja – egy nyitott, befogadó város és történelmileg is rendkívüli jelentőségű.
Barátság és közösségépítés
Györök György professzor, az Óbudai Egyetem Alba Regia Kar dékánja közel 50 éve volt elsőéves, friss egyetemista. Mint mondta:
– A legtöbb, amit önöknek kívánhatok, az nem az okosság. Az kívánom, hogy szövődjenek barátságok, kapcsolatok, érezzék nagyon jól magukat, legyenek nyitottak és építsék a közösségüket! Nagyon jó helyen vannak, Isten hozta önöket! – fogalmazott a dékán.
– Hagyományaikat folytatva, a hallgatók képviselői tanulmányaik megkezdésének emlékére szalagot kötnek fel Székesfehérvár Megyei Jogú Város zászlajára. A Kodolányi Egyetem nevében Horváth Fruzsina, míg az Óbudai Egyetem Alba Regia Kar részéről Kovács Márk helyezte el a szalagot. Ezután a tanulmányaikat megkezdő diákokat eskütétellel Székesfehérvár polgárává fogadta Cser-Palkovics András polgármester.
(Galéria a képre kattintva)
Óbudai Egyetem tanévnyitóFotók: Fehér Gábor / FMH
A jövő elhivatott építői
A hallgatók nevében Csóka Dorottya, a Székesfehérvári Hallgatói Tanács alelnöke mondott köszöntőt.
– Ez a nap nemcsak egy tanévnyitó, hanem egy különleges közösségi alkalom, melynek segítségével a hallgatók és a város együtt építik a jövőt! – fogalmazott.
A tanévnyitó zárásaként a diákok gólyatúrán vettek részt, melynek során Székesfehérvár történelmi Belvárosának nevezetességeivel ismerkedtek – derül ki az ÖKK honlapján.