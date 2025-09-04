Felsőoktatás: Székesfehérvár egyetemei a közös tanévnyitón (galéria)

Szeptember 3-án, a hagyományoknak megfelelően közös tanévnyitót tartottak a székesfehérvári felsőoktatási intézmények elsőéves hallgatói. A Kodolányi Egyetem és az Óbudai Egyetem Alba Regia Kar ünnepségére a Hotel Mercure Magyar Király előtti téren került sor szerdán délután.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Háromszáz első éves hallgató az egyetemeken

A két egyetemen összesen mintegy 300 elsőéves hallgató kezdi meg a tanulmányait, közülük 200-an vettek részt a közös évnyitón.

Székesfehérvár nevében Cser-Palkovics András polgármester üdvözölte a fiatalokat, és köszönetét fejezte ki azért, hogy ezt a várost választották felsőoktatási tanulmányaikhoz.

– Életünk egyik legszebb időszaka, amikor az ember egyetemista, és bár nem illik az irigységről beszélni, de most mégiscsak őszintén mondhatom, egy kicsit irigykedem önökre. Bízom abban, hogy mind a tudás, mind pedig a hangulat tekintetében nagyon szép évek előtt állnak. Hálásak vagyunk azért, hogy ezt Székesfehérváron képzelték el, és bízom abban, hogy közös erővel mindent meg tudunk tenni annak érdekében, hogy jól érezzék magukat ebben a városban. Legyen ez az Önök igazi, egyetemi városa – fogalmazott a város vezetője, majd reményét fejezte ki, hogy a diploma átvétele után sokan Székesfehérváron maradnak. Mint mondta, az iskolák, a diákok kiemelten fontosak a város mindennapi életében, a felsőoktatás pedig a város jelenét és jövőjét is szolgálja – olvasható a Önkormányzati Kommunikációs Központ oldalán.

Valódi ünnep ez mindenki számára

Nem a város vezetője volt az egyetlen, aki köszöntőt mondott, hiszen a felsőoktatás intézményei is képviseltették magukat.

– Ünnepel ma a város, mert befogad sok száz új, elsőéves fiatalt, akik itt kezdik meg a tanulmányaikat. Ünnepelnek a felsőoktatási intézmények, akik nagy szeretettel várták és sok tudással kívánják felvértezni önöket. Ünnepelnek a szülők és önök is, hiszen vége egy korszaknak és egy új, egészen más élet kezdődik. Egy egyetem polgárának lenni más életminőség: lehet tanulni, barátokat szerezni, kapcsolatokat építeni és meg lehet ismerni ezt a csodálatos várost. Alakítsák ennek a városnak az arculatát, a sokszínűségét! Legyenek büszkék arra, hogy székesfehérvári diákok lettek! – hangsúlyozta Vizi László Tamás, a Kodolányi Egyetem tudományos rektorhelyettese, aki emlékeztetett arra, hogy Székesfehérvár – ahogy a címerén látható városkapu is mutatja – egy nyitott, befogadó város és történelmileg is rendkívüli jelentőségű.