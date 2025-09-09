1 órája
Egy tragédia, amely összeköti velünk Székelyföldet
Az Erdélyben, Gyergyószentmiklós mellett meghalt székesfehérvári katonákra emlékeztek hétfőn délután a koronázó városban, a Gyergyó Emlékparkban, egy nappal a 81 évvel ezelőtt történt tragédia évfordulója után.
Ez is egy olyan történet, amelyről a Fejér Megyei Hírlap írt először. Időben már a rendszerváltás után jártunk, egymás után lehetett feltárni azokat az eseményeket, amelyeket azért merítettek a feledés mélységeibe, mert azok nem illettek a többnyire hamisított kommunista történetírás lapjai közé. A város akkori – egyébként szocialista támogatottságú – polgármesterével és a kamara megyei elnökével együtt érkezett stábunk Gyergyószentmiklósra, a Gac hegyre, ahol akkoriban még semmi sem volt, csak a szél fújt a Kárpátok magasabb vonulatai felől. De még többen éltek azok közül, akik emlékeztek a tragédiára, amely elveszejtette azt a 159 katonát, akik Székesfehérvárról érkeztek megvédeni az ezeréves határt, meghalni Erdélybe. Jártuk a házakat és meghallgattuk őket.
Nehezen bogoztuk ki a történések szálait, de a szemtanúk elbeszélései alapján végül körvonalazódott a súlyos dráma. A katonák a hegyoldalban lepihentek, ettek és ittak valamit, nem számítottak támadásra. Ha állították is őrséget, nem lehetett esélyük. A helyiek emlékeztek rá, hogy volt néhány fiatal kerékpáros honvéd közöttük. Amint leszállt az éj – akkoriban ezt mondták –, egy félkatonai egység, románok és szovjetek vegyesen, helyi román segítséggel átszivárgott a hegyeken és rajtaütött az alvó honvédek táborán. A székelyek között még beszéltünk olyannal, aki emlékezett rá, hogy reggelig hallották a katonák sikolyát a magaslatról: ezért ez lett az első riport címe: „Sikoltottak a hegyek”. Ugyanis nem ölték meg azonnal a magyarokat, bajonettel szegezték őket a földnek, hogy kínok között, lassan csorogjon el a vérük, az életük. Azt mondták nekünk közel negyven évvel ezelőtt, hogy utána hatalmasra nőttek a Gac oldalában a gombák, de soha nem szedték le őket, mert véráztatta földön születtek. A román és székely kommunisták aztán nem engedték meg, hogy a helyiek emlékezzenek a meghalt katonákra, ám azok mégis óvatosan, rendszeresen gyertyát gyújtottak a helyszínen, a tömegsírok felett.
Miután a tragédia története ismertté vált a rendszerváltozást követően, szinte zarándoklat-szerűen, rendszeresen indultak csoportok Székesfehérvárról, hogy tisztelegjenek a hősök áldozata előtt, akik 1944 őszén, szeptember 7-én Gyergyószentmiklós mellett haltak meg. Olyankor fejet hajtanak a város felszegi részén megölt harminc polgári áldozat sírja felett is. A székesfehérvári Magyar Királyi 3. Szent István Gyalogezred pótszázadának emlékműve ma már ott magasodik a Gac oldalában, mint ahogyan hasonlót avattak a koronázó városban is: az érdem elsősorban Bajna György helytörténészé, a felszegi Munkás Szent József-templom oltáregyletének és kórusának, az Erdélyi Történelmi Vitézi Rend, valamint a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete tagjaié.
Azóta a történtek utóéletére is fény derült: az előőrsként érkezett szovjet egységet német partizánvadászok és őket támogató magyar katonák a házakba szorították, majd légi támogatást is kaptak. A szovjetek közül kevesen kerülték el a földi igazságszolgáltatás csapását. Miután a front tovább vonult, a helyiekkel két tömegsírba temettették el a magyar honvédeket, az egyikbe 90-et, a másikba 69-et. A „dicsőséges szovjet hősök” természetesen a város főtere alá kerültek, majd később földi maradványaikat áthelyezték a köztemetőbe. A Székelyhon című lap megírta: tizenöt évvel ezelőtt egy idős ukrán férfi a főtéri temetőt kereste. Véletlenül olyan gyergyói veteránokat talált, akik a Szovjetunióban töltötték hadifogságuk éveit. Nekik mesélte el, hogy az 1944-ben betörő II. Ukrán Hadosztály hadnagya volt, az előőrs tagja. A síneket kellett volna felrobbantaniuk Gyergyószentmiklós és Tekerőpatak között, elvágva a magyar utánpótlási vonalat. Szerinte csak véletlenül bukkantak rá az alvó magyar honvédekre, és a „vérszag” eltérítette őket feladatuktól.
Hétfőn, a székesfehérvári megemlékezésen a szónokok ismét felidézték azokat a napokat. A jelenlévőket – közöttük Vargha Tamás államtitkárt, miniszterhelyettest, Tanárki Gábor főispánt, Horváth Miklós Csaba alpolgármestert, Törő Gábor országgyűlési képviselőt, a fegyveres erők, az egyházak és a civil szervezetek képviselőit – Oláh László, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Ifjúsági Tagozatának vezetője köszöntötte.
– Ez a 159 fiatal megmutatta az áldozathozatal, a hazaszeretet, a bajtársiasság és a hősiesség példáját – mondta Vargha Tamás. – Otthonuktól, családjuktól távol, de egymás mellett állva, egymásért kiállva hozták meg a legnagyobb áldozatot. Ma a székesfehérváriak és a gyergyóiak lélekben együtt róják le kegyeletüket. A távolság elválaszt minket, mégis ugyanazt érezzük, ugyanazt gondoljuk és ugyanazt a nyelvet beszéljük. Mind a mai napig őrizzük közös kultúránkat, ismerjük közös történelmünket és tiszteljük közös hőseinket. Mind a mai napig bizonyítjuk így, és számtalan más módon is, hogy határa csak az országnak van, a nemzetnek nincsen. Dicsőség a székesfehérvári hősöknek, tisztelet a magyar katonáknak!
Tanárki Gábor főispán úgy fogalmazott, hogy az elesett katonák emlékének ápolása nem csak tiszteletadás a mártíroknak, hanem mementó a jelenkor és a jövő magyarsága számára. Intő jel arra, hogy a meggondolatlan döntések súlyos és jóvátehetetlen tragédiákhoz vezethetnek.
– Ha erre a kőre nézünk, eszünkbe juthat a Gac hegy oldala, az égbe magasodó fák, Székelyföld kapujából ez a kisváros – mondta Tanárki Gábor. – Eszünkbe juthatnak az elhunyt honvédek, a hősi halált halt katonák, akiknek fiatalságuk oly gyorsan elmúlt, öregkoruk pedig soha, soha nem jöhetett el. A mi feladatunk a kegyelettel való, méltó megemlékezés, de okuljunk is a tragédiájukból, hiszen Európa jelenlegi állapota megfontoltságra, nyugalomra, higgadtságra int bennünket, és gondoskodnunk kell arról, hogy soha, de soha többet ne essenek el magyar katonák valamiféle megmagyarázhatatlan, idegen érdekek mentén külhonban.
Az eseményen Móra Ferenc „Esti imádság” című költeményét hallhatták a megjelentek Schneider-Zaj Ákos előadásában. A koszorúk és virágok elhelyezése után a Takarodó szomorú hangja búcsúzott a megemlékezőktől és a holtaktól.