Egy tragédia, amely összeköti velünk Székelyföldet

Ez is egy olyan történet, amelyről a Fejér Megyei Hírlap írt először. Időben már a rendszerváltás után jártunk, egymás után lehetett feltárni azokat az eseményeket, amelyeket azért merítettek a feledés mélységeibe, mert azok nem illettek a többnyire hamisított kommunista történetírás lapjai közé. A város akkori – egyébként szocialista támogatottságú – polgármesterével és a kamara megyei elnökével együtt érkezett stábunk Gyergyószentmiklósra, a Gac hegyre, ahol akkoriban még semmi sem volt, csak a szél fújt a Kárpátok magasabb vonulatai felől. De még többen éltek azok közül, akik emlékeztek a tragédiára, amely elveszejtette azt a 159 katonát, akik Székesfehérvárról érkeztek megvédeni az ezeréves határt, meghalni Erdélybe. Jártuk a házakat és meghallgattuk őket.

A székesfehérváriak és a gyergyóiak lélekben ilyenkor együtt róják le kegyeletüket

Fotó: Simon Erika/ÖKK

Nehezen bogoztuk ki a történések szálait, de a szemtanúk elbeszélései alapján végül körvonalazódott a súlyos dráma. A katonák a hegyoldalban lepihentek, ettek és ittak valamit, nem számítottak támadásra. Ha állították is őrséget, nem lehetett esélyük. A helyiek emlékeztek rá, hogy volt néhány fiatal kerékpáros honvéd közöttük. Amint leszállt az éj – akkoriban ezt mondták –, egy félkatonai egység, románok és szovjetek vegyesen, helyi román segítséggel átszivárgott a hegyeken és rajtaütött az alvó honvédek táborán. A székelyek között még beszéltünk olyannal, aki emlékezett rá, hogy reggelig hallották a katonák sikolyát a magaslatról: ezért ez lett az első riport címe: „Sikoltottak a hegyek”. Ugyanis nem ölték meg azonnal a magyarokat, bajonettel szegezték őket a földnek, hogy kínok között, lassan csorogjon el a vérük, az életük. Azt mondták nekünk közel negyven évvel ezelőtt, hogy utána hatalmasra nőttek a Gac oldalában a gombák, de soha nem szedték le őket, mert véráztatta földön születtek. A román és székely kommunisták aztán nem engedték meg, hogy a helyiek emlékezzenek a meghalt katonákra, ám azok mégis óvatosan, rendszeresen gyertyát gyújtottak a helyszínen, a tömegsírok felett.

Miután a tragédia története ismertté vált a rendszerváltozást követően, szinte zarándoklat-szerűen, rendszeresen indultak csoportok Székesfehérvárról, hogy tisztelegjenek a hősök áldozata előtt, akik 1944 őszén, szeptember 7-én Gyergyószentmiklós mellett haltak meg. Olyankor fejet hajtanak a város felszegi részén megölt harminc polgári áldozat sírja felett is. A székesfehérvári Magyar Királyi 3. Szent István Gyalogezred pótszázadának emlékműve ma már ott magasodik a Gac oldalában, mint ahogyan hasonlót avattak a koronázó városban is: az érdem elsősorban Bajna György helytörténészé, a felszegi Munkás Szent József-templom oltáregyletének és kórusának, az Erdélyi Történelmi Vitézi Rend, valamint a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete tagjaié.