Egy évvel a gárdonyi üzemanyag-szivárgás után – így áll most a kármentesítés
A 2024 októberében felfedezett gárdonyi üzemanyag-szivárgás nyomán mostanra megépült az izolációs fal, amely hosszú távon is megakadályozza a szennyezés tovaterjedését. A feol.hu megkeresésére a MOL hangsúlyozta: a biztonsági zónán kívüli kutakban eddig nem találtak üzemanyagot, a folyamatos mintavétel eredményei tiszták. A vállalat emellett ígéri, hogy a fal elkészültét követően a kártalanítási folyamat is megkezdődik az érintett ingatlantulajdonosokkal.
Forrás: Shutterstock
2024 októberében derült ki, hogy megsérült a MOL egyik földalatti üzemanyagszállító vezetéke Gárdony zártkerti övezetében. Azóta a helyszínen szivárgásgátló fal épül, több tucat monitoringkút üzemel, és folyamatosan szivattyúzzák ki a talajba jutott üzemanyagot. Most, 2025 szeptemberében a folyamat új szakaszba lépett: a MOL a fal elkészültével a felszín alatti víz megtisztítását is megkezdi, a teljes kármentesítés így válik teljessé.
A feol.hu azért fordult kérdéseivel a társasághoz, mert felmerült: a megadott biztonsági körön kívül is szennyezett vizet észleltek egyes lakók. A MOL részletes válaszaiban hangsúlyozta: a szennyezés teljes mértékben lokalizált, a vizsgálatok alapján a környező kutak tiszták, a Velencei-tó pedig nincs veszélyben.
Izolációs fal: szivárgásgátlás mesterfokon
Az üzemanyag-elfolyás egy lehatárolható, 30–40 méteres sugarú körben történt, a szennyezés ezen belül található a talajban, 15–17 méter mélységben – válaszolta a MOL. A vállalat hozzátette: az izolációs, azaz szivárgásgátló fal megépítésével kettős célt követnek. Egyrészt teljesen elválaszthatóvá válik a szennyezett és a nem szennyezett terület, másrészt a fal hosszú távon is megakadályozza, hogy a szennyezés a zártkert, a város vagy a tó irányába elmozdulhasson.
A MOL hangsúlyozta: a 212 méter hosszú falat 13–27 méter közé süllyesztik, mivel a szennyeződés 15–17 méter mélyen található, a talajvíz pedig 20–22 méteren van. Így a szerkezet biztosítja, hogy a káros anyag ne terjedhessen tovább.
Monitoring és kitermelés
A fal megépültéig és azután is folyamatosan szivattyúzzák ki az elfolyt üzemanyagot – fogalmazott a társaság. Ehhez 45 kutat fúrtak le, amelyekből eddig összesen 187 köbméter üzemanyagot termeltek ki. Emellett mintegy 40 monitoringkutat is létesítettek, ezekből rendszeresen vesznek mintát. „A vizsgált kutak teljesen tiszták, nem találtunk bennük üzemanyagot, azaz a szennyeződés nem terjedt tovább” – emelte ki a MOL.
Felvetés a falon túli szennyezésről
Arra a kérdésre, hogy az izolációs falon túl is találtak-e szennyezett vizet, a MOL közölte: „Nem találtunk olyan szennyeződést a fal nyomvonalán kívül, amely összefüggésbe hozható az üzemanyag-elfolyással.” Hozzátették: tudnak olyan fúrt kútról távolabb, amelyben kenőanyagot mutattak ki, de mivel a vezetékben kizárólag benzint vagy gázolajat szállítanak, kenőanyag ebből nem kerülhetett a vízbe.
A társaság hangsúlyozta: a szennyeződést minden irányban lekerítették, csaknem 40 monitoringkút figyeli a területet. Az akkreditált vizsgálatok szerint a kutak tiszták, ezért szakmai bizonyossággal kijelenthető, hogy a körön kívüli ingatlanok fúrt kútjaiba nem jutott be az anyag.
Több száz köbméter szivárgott
A meghibásodás, mint ismeretes, a Dél-Dunántúli termék távvezetéken történt, amely a százhalombattai finomítótól Pécsig szállít üzemanyagot. A vezetéken keletkezett repedésen keresztül 487 köbméter gázolaj és benzin folyt ki – részletezte a MOL. Ez a mennyiség a 30–40 méteres sugarú körön belül, 15–17 méter mélyen található a földben.
A cég közölte: haladéktalanul elkezdték a környezeti kárelhárítást, több mint 1600 tonna szennyezett földet szállítottak el engedéllyel rendelkező ártalmatlanító telepre. Amikor a föld kitermelése már nem volt hatékony, áttértek az üzemanyag kiszivattyúzására.
Új szakaszba lép a kármentesítés
Az izolációs fal elkészültével a kármentesítés következő eleme indul – hangsúlyozta a társaság. A falon belül vízkitermelő kutak és víztisztító berendezések épülnek ki a felszín alatti víz kármentesítésére. Ezzel párhuzamosan befejeződik a monitoringrendszer is, amely a talajt, a vizeket és a levegőt egyaránt figyeli majd.
„Az így megvalósuló, komplex, háromszintű eljárás – izolációs fal, üzemanyag-kitermelés, talajvíz-kitermelés és tisztítás – teljes védelmet biztosít a még el nem szennyezett területeknek, miközben a szennyezettség csökkentése hatékonyan folytatható” – válaszolta a MOL.
Kártalanítás és kapcsolattartás
A társaság közölte: a vezetéksérülés pontos helyének beazonosítását követően azonnal megkezdték a kárelhárítást, és annak minden költségét viselik. „Kiemelten fontos számunkra, hogy kompenzáljuk azokat az ingatlantulajdonosokat, akiknek területét érinti a szennyeződés vagy a munkálatok” – fogalmazott a vállalat. Velük a fal elkészültét követően kezdődnek meg a kártérítési egyeztetések.