Egy évvel a gárdonyi üzemanyag-szivárgás után – így áll most a kármentesítés

2024 októberében derült ki, hogy megsérült a MOL egyik földalatti üzemanyagszállító vezetéke Gárdony zártkerti övezetében. Azóta a helyszínen szivárgásgátló fal épül, több tucat monitoringkút üzemel, és folyamatosan szivattyúzzák ki a talajba jutott üzemanyagot. Most, 2025 szeptemberében a folyamat új szakaszba lépett: a MOL a fal elkészültével a felszín alatti víz megtisztítását is megkezdi, a teljes kármentesítés így válik teljessé.

A feol.hu azért fordult kérdéseivel a társasághoz, mert felmerült: a megadott biztonsági körön kívül is szennyezett vizet észleltek egyes lakók. A MOL részletes válaszaiban hangsúlyozta: a szennyezés teljes mértékben lokalizált, a vizsgálatok alapján a környező kutak tiszták, a Velencei-tó pedig nincs veszélyben.

Izolációs fal: szivárgásgátlás mesterfokon

Az üzemanyag-elfolyás egy lehatárolható, 30–40 méteres sugarú körben történt, a szennyezés ezen belül található a talajban, 15–17 méter mélységben – válaszolta a MOL. A vállalat hozzátette: az izolációs, azaz szivárgásgátló fal megépítésével kettős célt követnek. Egyrészt teljesen elválaszthatóvá válik a szennyezett és a nem szennyezett terület, másrészt a fal hosszú távon is megakadályozza, hogy a szennyezés a zártkert, a város vagy a tó irányába elmozdulhasson.

A MOL hangsúlyozta: a 212 méter hosszú falat 13–27 méter közé süllyesztik, mivel a szennyeződés 15–17 méter mélyen található, a talajvíz pedig 20–22 méteren van. Így a szerkezet biztosítja, hogy a káros anyag ne terjedhessen tovább.

Monitoring és kitermelés

A fal megépültéig és azután is folyamatosan szivattyúzzák ki az elfolyt üzemanyagot – fogalmazott a társaság. Ehhez 45 kutat fúrtak le, amelyekből eddig összesen 187 köbméter üzemanyagot termeltek ki. Emellett mintegy 40 monitoringkutat is létesítettek, ezekből rendszeresen vesznek mintát. „A vizsgált kutak teljesen tiszták, nem találtunk bennük üzemanyagot, azaz a szennyeződés nem terjedt tovább” – emelte ki a MOL.

Felvetés a falon túli szennyezésről

Arra a kérdésre, hogy az izolációs falon túl is találtak-e szennyezett vizet, a MOL közölte: „Nem találtunk olyan szennyeződést a fal nyomvonalán kívül, amely összefüggésbe hozható az üzemanyag-elfolyással.” Hozzátették: tudnak olyan fúrt kútról távolabb, amelyben kenőanyagot mutattak ki, de mivel a vezetékben kizárólag benzint vagy gázolajat szállítanak, kenőanyag ebből nem kerülhetett a vízbe.