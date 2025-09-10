Egy éves születésnapját ünnepelte a csőszi termelői piac

Egy éve szezontól függően minden második héten háztáji, hazai finomságokkal várják a csőszieket. A piac még Kissné Károsi Melinda és Kiss Judit kezdeményezésére jött létre, akik azóta is töretlen lelkesedéssel szervezik meg.

Forrás: Varga Gábor Facebook oldala

Mind a termelők és árusítók, mind pedig a vásárlók szívesen látogatnak el, hogy aztán friss portékával térhessenek haza. Legutóbb néhány nappal ezelőtt tartottak piacot Csőszön, ahova Varga Gábor országgyűlési képviselői is ellátogatott.

„A helyi és környékbeli termelők, alkotók szívesen jönnek, egyre szélesebb a kínálat, s ezáltal a vevők köre is. A vásárlók pedig garantáltan megbízható, minőségi, hazai termékekkel tölthetik meg az éléskamrájukat. Emellett a piac a közösségépítés tere is, hiszen itt lehetőség nyílik a találkozásokra, beszélgetésekre is” – írja közösségi oldalán.



