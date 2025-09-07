szeptember 7., vasárnap

Égi jelenség

32 perce

Égi csoda Székesfehérváron: teljes holdfogyatkozás

Címkék#Magyarország#Székesfehérvár#csillagtúra

Vasárnap este felejthetetlen látványban lehetett részük azoknak, akik este kilátogattak a székesfehérvári Királyok parkjába. A Hold teljes fogyatkozását távcsövekkel is figyelhették a résztvevők.

Feol.hu

Ritka égi jelenség tanúi lehettek szeptember 7-én, vasárnap este azok, akik felnéztek az égre: teljes holdfogyatkozás volt látható Magyarország egén. A székesfehérvári Királyok parkjában este fél 9-től különleges esti programmal várták a csillagászat iránt érdeklődőket.

Vérhold
Fotó: Nagy Norbert

A résztvevők több távcső segítségével pillanthatták meg a Föld árnyékába boruló Holdat, de nem csak a fogyatkozás volt a főszereplő: lézeres csillagtúra is színesítette az estét, sőt a Szaturnusz gyűrűit is megcsodálhatták a látogatók. A Hold belépése a Föld árnyékába egyébként már 18:20 körül elkezdődött, ám ekkor még a horizont alatt tartózkodott, így Magyarországról nem volt látható. 19:15 után azonban már a horizont fölé emelkedett, ekkor részben árnyékban láthattuk. A székesfehérvári bemutató kezdetekor, 20:30-kor a Hold még mindig a Föld árnyékában ragyogott, a kilépés pedig 20:45-től 21:55-ig tartott.

Teljes holdfogyatkozás

Fotók: Nagy Norbert

 

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
