Égi csoda Székesfehérváron: teljes holdfogyatkozás

Ritka égi jelenség tanúi lehettek szeptember 7-én, vasárnap este azok, akik felnéztek az égre: teljes holdfogyatkozás volt látható Magyarország egén. A székesfehérvári Királyok parkjában este fél 9-től különleges esti programmal várták a csillagászat iránt érdeklődőket.

Vérhold

Fotó: Nagy Norbert

A résztvevők több távcső segítségével pillanthatták meg a Föld árnyékába boruló Holdat, de nem csak a fogyatkozás volt a főszereplő: lézeres csillagtúra is színesítette az estét, sőt a Szaturnusz gyűrűit is megcsodálhatták a látogatók. A Hold belépése a Föld árnyékába egyébként már 18:20 körül elkezdődött, ám ekkor még a horizont alatt tartózkodott, így Magyarországról nem volt látható. 19:15 után azonban már a horizont fölé emelkedett, ekkor részben árnyékban láthattuk. A székesfehérvári bemutató kezdetekor, 20:30-kor a Hold még mindig a Föld árnyékában ragyogott, a kilépés pedig 20:45-től 21:55-ig tartott.