1 órája
Egészségügyi ügyeletek Fejér vármegyében
Legyen felkészült! Az alábbiakban a hétvégi egészségügyi (orvosi, állatorvosi) ügyeletekről tájékozódhat.
Fejér vármegye lakosai számára a 1830-as egységes hívószám elérhetősége, valamint a különböző egészségügyi ügyeleti pontok és szolgáltatások biztosítják a gyors és hatékony ellátást
ORVOSI ÜGYELET
Az orvosi ügyeletek kiemelten fontos szerepet játszanak a sürgősségi egészségügyi ellátás biztosításában, különösen azokon a napokon és időszakokban, amikor a háziorvosok nem állnak rendelkezésre. Az ügyeleti rendszerről szóló tájékoztató segít abban, hogy a lakosok zökkenőmentesen és gyorsan hozzájuthassanak a szükséges ellátáshoz, akár hétköznap, akár hétvégén, vagy ünnepnapokon.
Egységes ügyeleti hívószám: 1830 (telefonos tanácsadás; ügyeleti kocsi küldése; életveszély esetén azonnal mentő riasztása).
Hétköznap 16 és 22 óra között, hétvégén és ünnepnapon 8 és 14 óra között háziorvosi ügyelet áll rendelkezésre a vármegye hét településén:
Bicske: Kossuth Lajos tér 17.
Enying: Szabadság tér 16.
Dunaújváros: Vasmű út 10.
Mór: Kórház utca 21.
Sárbogárd: Ady Endre utca 79-83.
Székesfehérvár: Hunyadi utca 2.
Velence: Balatoni út 65.
Az alapellátást lehetőleg háziorvosa rendelési idejében vegye igénybe! Ügyeleti időben jelentkező súlyos panasz, tünet esetén ne menjen sehová, hanem hívja a központi 1830-as telefonszámot!
Azok számára, akik személyesen keresnének fel egy éjszakai ügyeletet, Fejér vármegye két pontján – Székesfehérváron és Dunaújvárosban – hétköznap 22 és 8 óra között, hétvégén és ünnepnapon 14 és 8 óra között van lehetőség.
A gyermekek ügyeleti ellátását a járásközponti ügyeleti pontokon, azok működési idejében, valamint a székesfehérvári kórházban munkanapon 16 és 22 óra között, hétvégén és ünnepnapon 8 és 20 óra között, valamint a dunaújvárosi kórházban hétvégén és ünnepnapon 8 és 14 óra között végzik. A központi telefonszám a teljes ügyeleti időszakban, a gyermekek esetében is 1830.
További információ: mentok.hu/ugyelet
Fogorvosi ügyelet, Székesfehérvár: Orvosok Háza, Seregélyesi út 17., tel.: 06-70-668-3764.
Fogorvosi magánügyelet, Székesfehérvár: Berényi út 33., hétfőtől péntekig 8-21 óráig; szombat, vasárnap 8-18 óráig; tel.: (06-22) 501-008 vagy (06-22) 503-073.
Fogorvosi ügyelet, Dunaújváros: szombat: Vasmű út 10., (06-25) 550-415; vasárnap: Vasmű út 10., (06-25) 550-554.
Gyógyszertári ügyelet, Székesfehérvár: Viktória Gyógyszertár, József Attila utca 2., tel.: (06-22) 502-700.
Gyógyszertári ügyelet, Dunaújváros. Péntek: Római Patika, Váci Mihály utca 8., tel.: (06-25) 423-669. Szombat: Kígyó Gyógyszertár, Dózsa György utca 2/A, tel.: (06-25) 412-650. Vasárnap: Patika Libra, Korányi Sándor utca 1., tel.: (06-25) 400-387.
ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁG
Készenlét: 06-30-956-3168.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Az állatorvosi ügyelet csak előzetes telefonos bejelentkezés alapján vehető igénybe, sürgős és életveszélyes esetek ellátására!
Ügyeleti körzetek:
Bicskei járás (Alcsútdoboz, Bicske, Bodmér, Csabdi-Vasztély, Csákvár, Etyek, Felcsút, Gánt, Mány, Óbarok-Nagyegyháza, Szár, Tabajd, Újbarok, Vértesacsa, Vértesboglár, Vérteskozma): szombat és vasárnap: Cseh Kornél, tel.: 06-30-816-1365.
Dunaújvárosi járás (Adony, Baracs, Baracska, Beloiannisz, Besnyő, Daruszentmiklós, Dunaújváros, Előszállás, Ercsi, Gyúró, Iváncsa, Kajászó, Kisapostag, Kulcs, Martonvásár, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Ráckeresztúr, Tordas, Vál): szombat és vasárnap: Győri Gyula, tel.: 06-30-269-4728.
Enyingi járás:
1. körzet (Enying, Kisláng, Lepsény, Mátyásdomb, Mezőszentgyörgy): szombat és vasárnap: nincs ügyelet jelezve.
2. körzet (Dég, Igar, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Mezőszilas, Szabadhídvég): szombat és vasárnap: nincs ügyelet jelezve.
Gárdony és körzete (Agárd, Dinnyés, Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Sukoró, Velence, Zichyújfalu): szombat és vasárnap: nincs ügyelet jelezve.
Móri járás (Bakonycsernye, Bakonykúti, Balinka, Bodajk, Csákberény, Csókakő, Fehérvárcsurgó, Isztimér, Kincsesbánya, Magyaralmás, Mór, Nagyveleg, Pusztavám, Söréd): szombat és vasárnap: Cseh Kornél, tel.: 06-30-816-1365.
Sárbogárdi járás (Alap, Alsószentiván, Cece, Hantos, Káloz, Mezőfalvi Rt. Sárrét, Nagyhörcsök, Nagylók, Pusztaegres, Sárbogárd, Sáregres, Sárhatvan, Sárkeresztúr, Sárosd, Sárszentágota, Szabadegyháza, Vajta): szombat és vasárnap: Bögyös Gábor, tel.: 06-30-816-1374.
Székesfehérvári járás:
1. körzet (Aba, Seregélyes): szombat és vasárnap: nincs ügyelet jelezve.
2. körzet (Csór, Iszkaszentgyörgy, Lovasberény, Moha, Pákozd, Pátka, Sárkeresztes, Székesfehérvár, Vereb, Vértesacsa, Zámoly): szombat és vasárnap: nincs ügyelet jelezve.
3. körzet (Csősz, Jenő, Kőszárhegy, Nádasdladány, Polgárdi, Sárkeszi, Sárszentmihály, Soponya, Szabadbattyán, Tác, Úrhida): szombat és vasárnap: nincs ügyelet jelezve.
Állatkórház: Hétköznap 8-22 óráig, szombat 8-12 óráig.
Állandó hétvégi, éjszakai ügyelet és állatmentő szolgálat: Székesfehérvár, Homok sor 7., tel.: (06-22) 330-754.
Állatgyógyszertár: 8-12 óráig, tel.: 06-30-227-7220.
Székesfehérvár, állatorvosi ügyelet: Skultétiné Kovács Katalin, Vértanú utca 19., vasárnap és ünnepnap 9-12 óráig, tel.: (22) 504-432. Szalay Béla, társ-állatok, naponta 9-17 óráig, tel.: 06-30-359-6854.
A Székesfehérváron és környékén dolgozó állatorvosok rendelői ügyeletet tartanak minden munkaszüneti és ünnepnapon. Elérhetőség péntek 18 órától hétfő reggel 8 óráig: 06-30-691-6066.