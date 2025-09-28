Szenzációs újdonság az egészségnapon – több milliós berendezést próbálhattak ki a fehérváriak

Az egészségnap második alkalommal valósult meg Alsóvárosban, a Sóstó Vadvédelmi Központ melletti közösségi épületben. A városrészi szűrőprogram keretében a környékbeli lakók díjmentesen vehettek részt többek között általános állapotfelmérésen, EKG-n, bőrgyógyászati és kardiológiai vizsgálatokon, vércukor- és koleszterinszint-mérésen, valamint dietetikai és demenciaszűrésen – értesültünk az Önkormányzati Kommunikációs Központtól (ÖKK).

Az egészségnap-sorozat Székesfehérvár egy kiemelt akciója

Fotó: ÖKK / Simon Erika

Az egészségnap sztárja egy új eszköz lett

Alsóvárosban most először használták azt az új, 2,5 millió forint értékű csontsűrűségmérő készüléket, amelyet a Humán Szolgáltató Intézet vásárolt, mivel a korábbi berendezés már tíz év szolgálat után elavult. Az új készülék bevezetése különösen fontos a csontritkulás szűrésében, főleg klimax idején lévő hölgyeknél vagy családi érintettség esetén.

A programot Mészáros Attila önkormányzati képviselő és Östör Annamária tanácsnok is méltatta, kiemelve, hogy Székesfehérvár példátlanul széles körű, országosan egyedülálló szűrővizsgálati rendszert működtet. A jó hangulatú, családias rendezvény sikere azt bizonyítja, hogy a lakosság igényli és értékeli ezeket a lehetőségeket.

A csontsűrűségmérő készüléket első kézből próbálhatták ki a résztvevők

Fotó: ÖKK / Simon Erika

Mint az ÖKK emlékeztetett: a város egészségügyi programjai folytatódnak, hiszen október 4-én mellrák elleni sétára, októb 18-án pedig újabb egészségnapra, a Köfémbe várják a résztvevőket.