Ezért lehet nehezebb a gyógyszerkiváltás e-személyivel, ez tízezreket érinthet

Az e-Személyi az új, fokozatosan bevezetésre kerülő elektronikus személyazonosító igazolvány. Az e-személyivel lehetőség van az elektronikus személyazonosításra, és az elektronikus ügyintézésre is.

Forrás: Origó

Mára megszokottá vált, hogy szépen lassan mindent átvezetünk az online térbe, s fokozatosan megszűnik a papíralapú ügyintézés, csakúgy, mint a papír/műanyag kártyák, utalványok, kuponok. A digitalizáció a Digitális Állampolgár alkalmazással elérte a személyes adatainkat is, most pedig a személyi igazolványt is: megérkezett az e-személyi.

2016-ban vezették be az e-személyit
Digitális ügyintézés digitális, e-személyivel
Fotó: képünk illusztráció / Forrás: fmc.hu

Aki most igényel új személyi igazolványt, mert esetleg a korábbi lejárt, az már az új e-személyit kapja kézhez. Ugyan az e-személyit 2016-ban vezették be, a személyi igazolványok évekre szólnak, sokaknak pedig a régi igazolványuk most jár le. Az új személyi igazolvány is kártya, ugyanakkor tartozik hozzá egy PIN kód, amellyel lehetővé válik az elektronikus ügyintézés. 

Így például, ha a gyógyszertárban szeretnénk kiváltani a számunkra felírt gyógyszert, akkor az e-személyit kell lehúzni egy érzékelő készüléken, így a patikus látni fogja a TAJ-számunkat, amellyel kiválthatjuk a gyógyszert. Ez bizony sokaknak okozhat bosszúságot, nemcsak az újabb megjegyzendő telefon-, bankkártya-, laptop és egyéb jelszavak amúgy is végeláthatatlan sora miatt, hanem azért is, mert sokan nemcsak maguknak, hanem családtagjuknak is váltanak ki gyógyszert. Úgy tűnik, hogy ha valaki ki akarja majd váltani az idős, demens szülő, nagyszülő gyógyszerét, ahhoz meg kell adnia annak e-személyijének PIN kódját, sőt, magánál kell tartania a szülője, nagyszülője e-személyi igazolványát is – tudtuk meg egy kormányhivatali ügyintézőtől.

Miért van szükség az e-személyire? 

„A lakosság körében az e-személyi bevezetésének fő célja az egyszerűbb és gyorsabb eügyintézés lehetőségének megteremtése, amely ráadásul minden eddiginél magasabb biztonsággal történik” – írja az E-egészségügy.gov.hu oldal, amely arra is kitér, hogy Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT) az egészségügyi alkalmazottak csak az e-személyi igazolvány használatával léphetnek be. Nekik tehát kvázi kötelező az e-személyi kiváltása, mint ahogy ezt az oldal írja is:

Az egészségügyi alkalmazottak azon csoportja számára kötelező az EESZT-csatlakozás részeként az e-személyi kiváltása, akik betegadatot fognak továbbítani a TÉR felé. Ez a kórházakban és a járóbeteg szakellátó intézményekben az orvosok részére, a háziorvosok és asszisztenseik részére, illetve a patikai dolgozók részére szükséges.

 

