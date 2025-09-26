Fordulat a dunaújvárosi gyártelepen élő kóbormacskák ügyében

A Dunaferr működése során a gyár területén sajátos ökoszisztéma alakult ki: az üzemi kantinok, hulladéklerakók és a meleg csővezetékek menedéket biztosítottak a kóbor macskák számára. A dolgozók gyakran etették ezeket az állatokat, így csendes együttélés formálódott ki. A gyár leállásával azonban egyik napról a másikra eltűnt az állatok táplálékforrása, biztonságos búvóhelye és mindenféle emberi segítségük. A dunaújvárosi kóbor macskák helyzete azonban most rendeződni látszik.

Az egész országot bejárta a dunaújvárosi kóbor macskák kálváriájának története

Forrás: Vasmacskák Facebook-oldal

Összefogással menekülhetnek meg a dunaújvárosi kóbor macskák

A vasmű dolgozóinak elbocsátása után a gyár területén sok macska maradt gazdátlanul. A problémára reagálva Mészáros Lajos országgyűlési képviselő megkereste képviselőtársát, Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztost. A kormány által létrehozott Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány kuratóriumi döntésének értelmében 15 millió forinttal támogatja az alapítvány a Duna Vasmű területén élő macskák ivartalanítását, mikrochipelését, oltását és biztonságos elhelyezését. A kóbor macskák érdekeit maradéktalanul szem előtt tartó projektben állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetek működnek közre, köztük a Magyar Állatvédők Országos Szervezetének tagszervezetei is – tájékoztatott a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány.

A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány kuratóriumi döntéseinek meghozatalát, majd a támogatási szerződések megkötését követően juthatnak hozzá a kedvezményezett szervezetek a támogatásokhoz, így hamarosan megkezdődik a projekt a gyártelep területén. Az együttműködés célja, hogy a gyártelepen élő macskák megfelelő ellátást kapjanak, majd a szükséges állatorvosi beavatkozások után az állatmenhelyekből örökbe fogadhatók legyenek.

Forrás: Vasmacskák Facebook-oldal

15 millió forintos akció

A helyzet súlyosságára reagálva a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány megkeresésére több állatvédő szervezet is összefogott a kóbor macskák megmentése érdekében: a Duna Dog Center Alapítvány vállalta száz macska befogását, ivartalanítását, mikrochippel való ellátását, veszettség elleni oltását, külső-belső élősködők elleni védelmét, valamint FIV- és FeLV-szűrését. Emellett sürgős állatorvosi ellátást, gyógyszereket, a befogáshoz szükséges eszközöket (pl. macskacsapda), továbbá a karantén időszakra elegendő száraztápot és konzervet is biztosít. A befogott és állategészségügyi ellátásban részesített macskák elhelyezését a Magyar Állatvédők Országos Szervezetének tagszervezetei vállalták, a szövetség koordinálásával. A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány kuratóriuma a teljes projektre 15 millió forint támogatása mellett döntött.