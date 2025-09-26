1 órája
Fordulat a dunaújvárosi gyártelepen élő kóbormacskák ügyében
Nagyszabású akció indul a dunaújvárosi Duna Vasmű területén élő mintegy száz kóbor macska sorsának rendezése érdekében. A gyár egykor biztonságos búvóhelyet jelentett az állatoknak, az ott dolgozók etették őket, ám a gyár leállása után a macskák magukra maradtak. Most 15 millió forintos országos összefogással menekülhetnek meg a dunaújvárosi kóbor macskák, akik aztán gazdikeresőkké válhatnak.
Forrás: Vasmacskák Facebook-oldal
A Dunaferr működése során a gyár területén sajátos ökoszisztéma alakult ki: az üzemi kantinok, hulladéklerakók és a meleg csővezetékek menedéket biztosítottak a kóbor macskák számára. A dolgozók gyakran etették ezeket az állatokat, így csendes együttélés formálódott ki. A gyár leállásával azonban egyik napról a másikra eltűnt az állatok táplálékforrása, biztonságos búvóhelye és mindenféle emberi segítségük. A dunaújvárosi kóbor macskák helyzete azonban most rendeződni látszik.
Összefogással menekülhetnek meg a dunaújvárosi kóbor macskák
A vasmű dolgozóinak elbocsátása után a gyár területén sok macska maradt gazdátlanul. A problémára reagálva Mészáros Lajos országgyűlési képviselő megkereste képviselőtársát, Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztost. A kormány által létrehozott Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány kuratóriumi döntésének értelmében 15 millió forinttal támogatja az alapítvány a Duna Vasmű területén élő macskák ivartalanítását, mikrochipelését, oltását és biztonságos elhelyezését. A kóbor macskák érdekeit maradéktalanul szem előtt tartó projektben állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetek működnek közre, köztük a Magyar Állatvédők Országos Szervezetének tagszervezetei is – tájékoztatott a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány.
A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány kuratóriumi döntéseinek meghozatalát, majd a támogatási szerződések megkötését követően juthatnak hozzá a kedvezményezett szervezetek a támogatásokhoz, így hamarosan megkezdődik a projekt a gyártelep területén. Az együttműködés célja, hogy a gyártelepen élő macskák megfelelő ellátást kapjanak, majd a szükséges állatorvosi beavatkozások után az állatmenhelyekből örökbe fogadhatók legyenek.
15 millió forintos akció
A helyzet súlyosságára reagálva a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány megkeresésére több állatvédő szervezet is összefogott a kóbor macskák megmentése érdekében: a Duna Dog Center Alapítvány vállalta száz macska befogását, ivartalanítását, mikrochippel való ellátását, veszettség elleni oltását, külső-belső élősködők elleni védelmét, valamint FIV- és FeLV-szűrését. Emellett sürgős állatorvosi ellátást, gyógyszereket, a befogáshoz szükséges eszközöket (pl. macskacsapda), továbbá a karantén időszakra elegendő száraztápot és konzervet is biztosít. A befogott és állategészségügyi ellátásban részesített macskák elhelyezését a Magyar Állatvédők Országos Szervezetének tagszervezetei vállalták, a szövetség koordinálásával. A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány kuratóriuma a teljes projektre 15 millió forint támogatása mellett döntött.
Állami támogatás az állatmenhelyeknek
Júniusban egymilliárd forintos keretösszegű pályázat jelent meg, amellyel az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetek élhetnek. Az állami támogatást jelentő pályázat a Fejér vármegyei állatmenhelyek és állatmentéssel foglalkozó szervezetek számára is nagy segítséget jelenthet. A Fema Állatmentők már sikeresen pályáztak, több millió forintot elnyerve, jóllehet, az összeg nagyjából egyhavi működési költségüket fedezte, ezért továbbra is számítanak az állatbarátok, állatvédők támogatására.
