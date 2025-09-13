Dunaújvárosi doktorandusz adott elő az athéni tudományos kongresszuson

Az ERSA idei rendezvényének a görög főváros adott otthont augusztus végén. A szakmai fórum a regionális tudományok egyik legjelentősebb találkozójának számít: a szervezők beszámolója szerint 915 regisztráció érkezett 52 országból, a legtöbb Olaszországból és Görögországból, de például Brazíliából, Japánból vagy az Egyesült Államokból is. A program 28 szekciót és 97 tematikus panelt foglalt magában, amelyekben a legkülönbözőbb tudományos irányzatok és kutatási kérdések kaptak helyet.

A kongresszus középpontjában a fenntarthatóság, a válságokkal szembeni rugalmas ellenálló- és alkalmazkodóképesség, valamint a befogadás témakörei álltak, különös hangsúlyt helyezve az Európai Unió kohéziós politikájának jövőjére. A rendezvény így egyszerre kínált tudományos vitafórumot és találkozási pontot a regionális fejlődés és gazdaságpolitika iránt elkötelezett kutatóknak.

Halmai Nóra előadásában az egyetemek társadalmi-gazdasági tevékenységeinek értékelését vizsgálta, különös tekintettel a pályázati konstrukciók alakulására. „Az előadások és a plenáris viták sok új ötletet adtak a kutatásom továbbviteléhez, emellett értékes tapasztalat volt más országok doktoranduszaival összevetni a képzési gyakorlatokat” – fejtette ki. Az athéni kongresszuson való megjelenés jelentős motivációt is adott számára. Mint fogalmazott: a nemzetközi jelenlét megerősítette abban, hogy kutatásai értéket képviselnek, és érdemes azokat szélesebb közönség elé tárni.