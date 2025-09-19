szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

26°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Évforduló

44 perce

Videón, fotókon a dunai árvíz hősei Fejérben, egy éve így harcoltak a Dunával

Címkék#Kisapostag#védmű#Dunaalmás#dunai árvíz#dunakanyar#időjárás#Orbán Viktor#eső#önkéntes#katasztrófavédelem

​Több mint egy évtized után tavaly ismét hatalmas árhullám vonult le a Dunán. ​A dunai árvíz évfordulójának apropóján felidézzük azt az emberfeletti munkát, amellyel civilek, vízügyesek, katonák és tűzoltók százai, sőt ezrei védték meg a településeket. Fejér vármegyében is nagy volt az összefogás.

Feol.hu
Videón, fotókon a dunai árvíz hősei Fejérben, egy éve így harcoltak a Dunával

A 2013-as rekord árvízhez képest 50 centiméterrel alacsonyabb volt a tetőzés vízszintje, de a helyzet így is kritikus volt.

Forrás: DH/Archív

Bár a történelmi rekordoktól messze voltunk, a képsorok sokunk retinájába beleégtek: a lezárt rakpartokat elnyelte a folyó. A Mandiner cikkében közölte, hogy a Duna végül 830 centiméteren tetőzött a fővárosban, ami jócskán meghaladja a jelenlegi 128 centiméteres vízállást. A Dunakanyarban a 2013-as rekord árvízhez képest 50 centiméterrel alacsonyabb volt a tetőzés, de az összefogásra így is óriási szükség volt a dunai árvíz idején.

A dunai árvíz évfordulójának apropóján felidézzük azt az emberfeletti munkát, amellyel civilek, vízügyesek, katonák és tűzoltók százai védték az ingatlanokat.
Elképesztő összefogás a 2024-es dunai árvíz idején Kisapostagon
Forrás: Kasza-Pirka Ildikó/Archív

Dunai árvíz Fejérben, hatalmas volt az összefogás

​A Duna mentén veszélyben lévő települések védekezésének koordinálása érdekében gyorsan megalakult a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság operatív törzse. A vármegye hat települését vízügyi műszaki irányítók és tíz katasztrófavédelmi összekötő segítette. Homokzsákokat és szivattyúkat biztosítottak, felmérték a szükséges eszközöket, és koordinálták az önkéntes mentőszervezetek munkáját. 

Fejér vármegye legkritikusabb pontján, Kisapostagon az áradó Duna több tucat ember otthonát veszélyeztette a Panoráma utcánál. A község összefogott: önkéntesek bevonásával, a vízügy irányítása mellett, homokzsákokból több száz méter hosszú védvonalat építettek, megakadályozva, hogy a víz elöntse az ingatlanokat. ​Kisapostag kiemelt fontosságú volt. Orbán Viktor miniszterelnök is a helyszínen ellenőrizte a kiépített ideiglenes védművet, amely két zsáknyi szélességű és négy zsák magas volt, 500 méter hosszan. Ez a védmű 50 ház 150 lakóját védte meg az áradattól. A védmű kiépítésében a helyi önkéntesek mellett a szomszédos Mezőfalva és Baracs lakói is részt vettek. Ez a példa is jól mutatja, hogy az összefogás ereje képes megvédeni a bajban lévő településeket, az esős időjárás alaposan megnehezítette a munkát. Hamarosan pedig interjút olvashat Nagy Attila, Kisapostag polgármesterével, akit az azóta eltelt időszakról, a fejlesztésekről, a tervezett védműről is kérdeztük.

Az összefogás ereje Kisapostagon is

Fotók: Németh Krisztián

Szomszédban is volt munka bőven

​Kritikus helyzet alakult ki a szomszédos Komárom-Esztergom vármegyében is. Ahogy arról a kemma.hu beszámolt, Pilismaróton és Dunaalmáson gátszakadással és buzgárokkal küzdöttek a hősök. A Duna szeptember 20-án tetőzött, a levonulás után pedig a helyreállítás és a takarítás várt a helyiekre.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu