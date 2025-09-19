44 perce
Videón, fotókon a dunai árvíz hősei Fejérben, egy éve így harcoltak a Dunával
Több mint egy évtized után tavaly ismét hatalmas árhullám vonult le a Dunán. A dunai árvíz évfordulójának apropóján felidézzük azt az emberfeletti munkát, amellyel civilek, vízügyesek, katonák és tűzoltók százai, sőt ezrei védték meg a településeket. Fejér vármegyében is nagy volt az összefogás.
A 2013-as rekord árvízhez képest 50 centiméterrel alacsonyabb volt a tetőzés vízszintje, de a helyzet így is kritikus volt.
Forrás: DH/Archív
Bár a történelmi rekordoktól messze voltunk, a képsorok sokunk retinájába beleégtek: a lezárt rakpartokat elnyelte a folyó. A Mandiner cikkében közölte, hogy a Duna végül 830 centiméteren tetőzött a fővárosban, ami jócskán meghaladja a jelenlegi 128 centiméteres vízállást. A Dunakanyarban a 2013-as rekord árvízhez képest 50 centiméterrel alacsonyabb volt a tetőzés, de az összefogásra így is óriási szükség volt a dunai árvíz idején.
Dunai árvíz Fejérben, hatalmas volt az összefogás
A Duna mentén veszélyben lévő települések védekezésének koordinálása érdekében gyorsan megalakult a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság operatív törzse. A vármegye hat települését vízügyi műszaki irányítók és tíz katasztrófavédelmi összekötő segítette. Homokzsákokat és szivattyúkat biztosítottak, felmérték a szükséges eszközöket, és koordinálták az önkéntes mentőszervezetek munkáját.
Fejér vármegye legkritikusabb pontján, Kisapostagon az áradó Duna több tucat ember otthonát veszélyeztette a Panoráma utcánál. A község összefogott: önkéntesek bevonásával, a vízügy irányítása mellett, homokzsákokból több száz méter hosszú védvonalat építettek, megakadályozva, hogy a víz elöntse az ingatlanokat. Kisapostag kiemelt fontosságú volt. Orbán Viktor miniszterelnök is a helyszínen ellenőrizte a kiépített ideiglenes védművet, amely két zsáknyi szélességű és négy zsák magas volt, 500 méter hosszan. Ez a védmű 50 ház 150 lakóját védte meg az áradattól. A védmű kiépítésében a helyi önkéntesek mellett a szomszédos Mezőfalva és Baracs lakói is részt vettek. Ez a példa is jól mutatja, hogy az összefogás ereje képes megvédeni a bajban lévő településeket, az esős időjárás alaposan megnehezítette a munkát. Hamarosan pedig interjút olvashat Nagy Attila, Kisapostag polgármesterével, akit az azóta eltelt időszakról, a fejlesztésekről, a tervezett védműről is kérdeztük.
Az összefogás ereje Kisapostagon isFotók: Németh Krisztián
Szomszédban is volt munka bőven
Kritikus helyzet alakult ki a szomszédos Komárom-Esztergom vármegyében is. Ahogy arról a kemma.hu beszámolt, Pilismaróton és Dunaalmáson gátszakadással és buzgárokkal küzdöttek a hősök. A Duna szeptember 20-án tetőzött, a levonulás után pedig a helyreállítás és a takarítás várt a helyiekre.