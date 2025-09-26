Újabb fejezet a Dunaferr felszámolásában

A duol számolt be arról, hogy nyilvános pályázat keretében átlagos állapotú tűzállóanyag-készletet hirdettek meg értékesítésre a felszámolás alatt álló Dunaferr vagyonából; a felhívást a felszámoló, a Honoratior Kft. tette közzé a helyi sajtó szerint.

Újabb tétellel bővült a Dunaferr felszámolási eljárása

Fotó: Holczer Tibor / Forrás: duol.hu

Komoly összegért kínálják a Dunaferr tűzállóanyag készletét

A pályázatot az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül bonyolítják: a tétel becsértéke és minimálára nettó 45 420 000 Ft, az ajánlattételi időszak 2025. október 3. 12 órától október 13. 12 óráig tart, az ajánlati biztosíték nettó 1 562 600 Ft.

Kinek lehet hasznára?

A tűzállóanyagok elsősorban azok számára lehetnek vonzók, akik ipari, kereskedelmi vagy építőipari felhasználásra keresnek nagy mennyiségű speciális alapanyagot.

További részletek, pontos dátumok és feltételek a duol.hu cikkében olvashatók, IDE kattintva.

A Dunaferr kiárusításban más ingóságokat, értékes műkincseket is eladásra kínálnak

Ahogy arról korábban beszámoltunk már hónapok óta tart az egykori meghatározó nehézipari nagyvállalat felszámolása. A folyamat előrehaladtával sorra kerülnek eladósorba a Dunaferr ingatlanai, ingóságai az eszközöktől kezdve a gyártósorokon át a műkincsekig.