Árad a Duna − már csónakkal is járhatnánk az utakon
A vízzel borított utak miatt Dunaújváros több pontján is fennakadásokra kell számítani.
Dunaújvárosban árad a Duna. Az Időkép Facebook-oldalán közzétett fotó szerint az utakat is elöntötte a víz, a bejegyzésben pedig így fogalmaztak: „Lehet vízi járműre váltani Dunaújvárosban. 🚣♀️ A második erős hullám halad át a Duna vonalán. 🌊”
Zivatar, hidegfront és a Duna áradása: egyszerre sújtja Fejér megyét a természet
A folyó magas vízállása mellett zivatarveszély is nehezíti a helyzetet: citromsárga riasztás van érvényben. Az előrejelzés szerint erősen felhős, borult égboltra számíthatunk, és csak késő délután kezd el csökkenni a felhőzet nyugat felől. Délnyugat felől sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. A hidegfront előtt még 25 fok is lehet, de a front átvonulását követően 20 fok alá süllyed a hőmérséklet.
Hidegfronti hatás nehezíti a mindennapokat
A meteorológiai helyzet nemcsak a közlekedésben, hanem az egészségben is kihívást jelenthet. Hidegfronti hatás terheli szervezetünket, ami különösen a szív- és érrendszeri betegek számára lehet megterhelő. A megfigyelések szerint ilyenkor gyakrabban jelentkezhet mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás, és a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet.