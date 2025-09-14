szeptember 14., vasárnap

Vízözön

18 perce

Árad a Duna − már csónakkal is járhatnánk az utakon

Címkék#zápor#zivatarveszély#víz

A vízzel borított utak miatt Dunaújváros több pontján is fennakadásokra kell számítani.

Feol.hu

Dunaújvárosban árad a Duna. Az Időkép Facebook-oldalán közzétett fotó szerint az utakat is elöntötte a víz, a bejegyzésben pedig így fogalmaztak: „Lehet vízi járműre váltani Dunaújvárosban. 🚣‍♀️ A második erős hullám halad át a Duna vonalán. 🌊” 

duna
A Duna áradása Dunaújváros utcáin.
Forrás: Időkép Facebook oldala

Zivatar, hidegfront és a Duna áradása: egyszerre sújtja Fejér megyét a természet

A folyó magas vízállása mellett zivatarveszély is nehezíti a helyzetet: citromsárga riasztás van érvényben. Az előrejelzés szerint erősen felhős, borult égboltra számíthatunk, és csak késő délután kezd el csökkenni a felhőzet nyugat felől. Délnyugat felől sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. A hidegfront előtt még 25 fok is lehet, de a front átvonulását követően 20 fok alá süllyed a hőmérséklet.

Hidegfronti hatás nehezíti a mindennapokat

A meteorológiai helyzet nemcsak a közlekedésben, hanem az egészségben is kihívást jelenthet. Hidegfronti hatás terheli szervezetünket, ami különösen a szív- és érrendszeri betegek számára lehet megterhelő. A megfigyelések szerint ilyenkor gyakrabban jelentkezhet mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás, és a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet.

