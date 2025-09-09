szeptember 9., kedd

A magyar meccsre igyekvőkre pokoli dugó vár!

Jelenleg hatalmas a forgalom az autópályán. Az M7-esen, a magyar-portugál mérkőzésre igyekvőkre pokoli dugó vár!

Aki ma például Székesfehérvárról Budapestre igyekszik a megrendezésre kerülő Magyarország-Portugália labdarúgó mérkőzésre, óriási forgalomra és dugóra számíthat az M7-es autópályán. A vb-selejtező mérkőzésre igyekvőknek különösen a Martonvásár és az Érdi lehajtó közötti szakaszon kell nagyobb dugóra felkészülniük. Körülbelül 30 perces többletidővel kell számolniuk.

