szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

22°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elfajult családi vita

50 perce

Drónokkal kutattak az eltűnt apa és kisfia után Sukorón és Nadapon

Címkék#drón#gyermek#vita

Nagy volt az ijedelem Sukorón és Nadapon, miután egy apa vitába keveredett családjával, majd ismeretlen helyre távozott hároméves kisfiával. A férfit és a gyermeket a rendőrség, polgárőrök és társszervek is nagy erőkkel keresték, drónokat is bevetettek.

Feol.hu

Komoly riadalmat keltett Sukorón és Nadapon, amikor kedden délután híre ment, hogy egy apa vitába keveredett családjával, majd kisfiával együtt eltűnt. A környéken lakók beszámolói szerint a rendőrök és polgárőrök folyamatosan kutattak, drónokkal pásztázták a környező területeket, miközben a helyiek is aggódva figyelték az eseményeket.

drón_keresés_eltűnt
Drónt is bevetettek az eltűntek keresése során.
Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

Drónokat is bevetettek

A feol.hu kérdésére a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte: szeptember 9-én a délutáni órákban a Gárdonyi Rendőrkapitányság munkatársai a polgárőrökkel és a társszervek bevonásával keresték a férfit és a gyermeket, mivel az apa családi vita után ismeretlen helyre távozott és magával vitte közös hároméves fiukat is.

Mint megtudtuk, a keresés szerencsés véget ért: a rendőrök ma reggel Budakeszin megtalálták az apát és kisfiát. A hatóság nem közölt további részleteket az ügyben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu