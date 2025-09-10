Drónokkal kutattak az eltűnt apa és kisfia után Sukorón és Nadapon

Komoly riadalmat keltett Sukorón és Nadapon, amikor kedden délután híre ment, hogy egy apa vitába keveredett családjával, majd kisfiával együtt eltűnt. A környéken lakók beszámolói szerint a rendőrök és polgárőrök folyamatosan kutattak, drónokkal pásztázták a környező területeket, miközben a helyiek is aggódva figyelték az eseményeket.

Drónt is bevetettek az eltűntek keresése során.

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

Drónokat is bevetettek

A feol.hu kérdésére a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte: szeptember 9-én a délutáni órákban a Gárdonyi Rendőrkapitányság munkatársai a polgárőrökkel és a társszervek bevonásával keresték a férfit és a gyermeket, mivel az apa családi vita után ismeretlen helyre távozott és magával vitte közös hároméves fiukat is.

Mint megtudtuk, a keresés szerencsés véget ért: a rendőrök ma reggel Budakeszin megtalálták az apát és kisfiát. A hatóság nem közölt további részleteket az ügyben.