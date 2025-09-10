1 órája
Drónokkal kutattak az eltűnt apa és kisfia után Sukorón és Nadapon
Nagy volt az ijedelem Sukorón és Nadapon, miután egy apa vitába keveredett családjával, majd ismeretlen helyre távozott hároméves kisfiával. A férfit és a gyermeket a rendőrség, polgárőrök és társszervek is nagy erőkkel keresték, drónokat is bevetettek.
Komoly riadalmat keltett Sukorón és Nadapon, amikor kedden délután híre ment, hogy egy apa vitába keveredett családjával, majd kisfiával együtt eltűnt. A környéken lakók beszámolói szerint a rendőrök és polgárőrök folyamatosan kutattak, drónokkal pásztázták a környező területeket, miközben a helyiek is aggódva figyelték az eseményeket.
Drónokat is bevetettek
A feol.hu kérdésére a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte: szeptember 9-én a délutáni órákban a Gárdonyi Rendőrkapitányság munkatársai a polgárőrökkel és a társszervek bevonásával keresték a férfit és a gyermeket, mivel az apa családi vita után ismeretlen helyre távozott és magával vitte közös hároméves fiukat is.
Mint megtudtuk, a keresés szerencsés véget ért: a rendőrök ma reggel Budakeszin megtalálták az apát és kisfiát. A hatóság nem közölt további részleteket az ügyben.