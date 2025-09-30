Gombász került óriási bajba a Vértesben, mentőakció indult (galéria)

Szinte filmbe illő mentőakcióról számolt be az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán. Egy férfi Mór és Csókakő között gombászni indult szeptember 28-án, vasárnap délután, ám a meredek, sziklás hegyoldalon megcsúszott és eltörte a lábát. A bajbajutott túrázó megközelítése hatalmas kihívást jelentett: a móri önkormányzati és a bodajki önkéntes tűzoltók a mentőkkel közösen csak gyalog tudtak eljutni a helyszínre.

Drámai képsoroknak lehettek szemtanúi az erdőben arra kirándulók.

Forrás: Mór ÖTP, OMSZ móri mentőállomás

A beszámoló szerint a mentéshez a móri járási mentőcsoport négyszáz méter hosszú kötélpályát épített ki, majd speciális alpintechnikával, a mentőszolgálattal együttműködve leereszkedtek a sérülthöz. A férfit végül sikerült biztonságban kiemelni a sziklás terepről, és a mentők kórházba szállították.