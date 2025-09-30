szeptember 30., kedd

Drámai mentőakció Vértesben

1 órája

Gombász került óriási bajba a Vértesben, mentőakció indult (galéria)

Címkék#Vértes#Mór#Csókakő

Rémálomba fordult a vasárnapi kirándulás a Vértesben. A férfi egy gombászó séta közben került életveszélyes helyzetbe, ahonnan csak hosszú és veszélyes akcióval tudták kimenteni drámai helyzetbe kerülő turistát.

Feol.hu
Gombász került óriási bajba a Vértesben, mentőakció indult (galéria)

Mentőakció indult a bajba került turistáért.

Forrás: Mór ÖTP, OMSZ móri mentőállomás

Szinte filmbe illő mentőakcióról számolt be az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán. Egy férfi Mór és Csókakő között gombászni indult szeptember 28-án, vasárnap délután, ám a meredek, sziklás hegyoldalon megcsúszott és eltörte a lábát. A bajbajutott túrázó megközelítése hatalmas kihívást jelentett: a móri önkormányzati és a bodajki önkéntes tűzoltók a mentőkkel közösen csak gyalog tudtak eljutni a helyszínre.

dráma
Drámai képsoroknak lehettek szemtanúi az erdőben arra kirándulók.
Forrás: Mór ÖTP, OMSZ móri mentőállomás

A beszámoló szerint a mentéshez a móri járási mentőcsoport négyszáz méter hosszú kötélpályát épített ki, majd speciális alpintechnikával, a mentőszolgálattal együttműködve leereszkedtek a sérülthöz. A férfit végül sikerült biztonságban kiemelni a sziklás terepről, és a mentők kórházba szállították.

Mentőakció indult a bajba került gombászért a Vértesben

Fotók: Mór ÖTP, OMSZ móri mentőállomás

 

A katasztrófavédelem posztja szerint a drámai eset is emlékeztet arra, mennyire fontos a felkészültség, ha valaki túrázni indul. Mindig legyen nálunk feltöltött mobiltelefon, térkép, megfelelő öltözet, és soha ne induljunk hosszabb útra egyedül. Egy rossz lépés ugyanis könnyen végzetes lehet a hegyekben.

 

