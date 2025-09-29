"A hazaszeretet lángja lobogjon tovább” – ünnepi megemlékezés a pákozdi csata hősei előtt

A Pákozd–sukorói csata emléknapja hivatalos megemlékezéssel kezdődött - Dr. Gyuricza Béla vezérezredes, a Szárazföldi Haderőnem alapító parancsnoka, valamint a Honvédség és Társadalom Baráti Kör székesfehérvári szervezetének alapító elnöke előtt tisztelegtek a résztvevők.

Dr. Gyuricza Béla vezérezredesre emlékeztek

Fotó: Nagy Norbert - FMH

Ezt követően került sor az 1848. szeptember 29-i csata évfordulójának ünnepi megemlékezésére és koszorúzására. A történelmi helyszínen Törő Gábor országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet.

– A Pákozd–sukorói csata a remény győzelme volt – kezdte beszédét a képviselő. – Ez volt az 1848–49-es forradalom és szabadságharc első győztes ütközete, amely megmutatta, hogy a magyar nép képes összefogni, ha a szabadságról és a hazáról van szó.

Fotó: Nagy Norbert - FMH

Törő Gábor felidézte, hogy Batthyány Lajos miniszterelnök tíz mobilis nemzetőri alakulatot hívott életre, amelyek a szabadságharc során a magyar honvédség alapját képezték. – Ez volt a reguláris magyar hadsereg megszületésének pillanata. Egy olyan seregé, amely földművesekből, orvosokból, tanárokból, ügyvédekből, de legfőképpen hazaszerető emberekből állt össze. Ezek az elszánt honvédek bátran szálltak harcba a hazáért, és örök példát mutattak bátorságból és helytállásból – hangsúlyozta a képviselő. Hozzátette: a pákozdi győzelem tüzet gyújtott a magyarok szívében, és ez a tűz nemcsak a szabadságharc idején égett, hanem máig lángol azok szívében, akik a haza szolgálatát választják. – Ma, amikor szuverenitásunkat nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztaloknál kell megvédenünk, akkor is szükség van ugyanarra az elszántságra, ugyanarra az összefogásra. Szabadságunkért, életmódunkért, nemzeti identitásunkért most is ki kell állnunk – ahogyan elődeink tették 1848-ban.

Beszéde végén Törő Gábor arra hívta fel a figyelmet, hogy a Katonai Emlékpark nemcsak az 1848–49-es forradalom, hanem a 20. század háborúinak emlékét is őrzi, ezzel méltó módon szimbolizálja a Magyar Honvédség történelmi útját. – Lobogjon tovább a hazaszeretet lángja! Tisztelet a hősöknek és Magyarország honvédeinek! – zárta gondolatait.