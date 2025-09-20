Ennél menőbb falfestmény most nincs az országban, fotókon a Disney mesehősei (galéria)

A Kölcsey utcai lakótelepen található garázssor végén, a játszótérrel szemben található falra egy igen látványos műalkotást alkotott valaki az elmúlt időszakban. A képen egy erdőt ábrázoló háttéren, amely valószínűleg a Micimackóból jól ismert Százholdas Pagonyra utal, a Disney rajzfilmek leghíresebb karaktereit festette meg a művész. A képen szerepel többek között a már említett rajzfilmből a főszereplőn kívül Malacka, Dumbó és Bambi is.

Disney mesehősöket festettek meg a Kölcsey utcában.

Fotó: Szabó Zsolt

A kivitelezést tekintve az alkotás elképesztően részletgazdag olyannyira, hogy messziről akár tűnhet úgy is, hogy ez egy nyomtatott plakát ráragasztva a falra, ám közelebb érve látszik hogy ezt festékszórással rajzolta meg az alkotója.

A Disney karakteres falfestmény mellett számos ilyen alkotás található Székesfehérváron

Korábban a Videoton ultrái is a város számos pontján festettek hasonló falfestményt, többek között a Sóstói Stadion mellett, valamint a Gellért újsoron található konditerem mellett is az ő szintén ízléses munkájuk díszíti a város látképét.