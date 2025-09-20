szeptember 20., szombat

A kreativitás határtalan

1 órája

Ennél menőbb falfestmény most nincs az országban, fotókon a Disney mesehősei (galéria)

Címkék#falfestmény#Disney#Székesfehérvár

Valaki, vagy valakik rendkívül részletgazdag falfestményt készítettek a Kölcsey utcai garázsoknál. Az alkotáson olyan ikonikus Disney karakterek jelennek meg mint Micimackó, Bambi, vagy Dumbó.

Ennél menőbb falfestmény most nincs az országban, fotókon a Disney mesehősei (galéria)

Látványos graffitit festettek a Kölcsey utcai játszótérrel szemben.

Fotó: Szabó Zsolt

A Kölcsey utcai lakótelepen található garázssor végén, a játszótérrel szemben található falra egy igen látványos műalkotást alkotott valaki az elmúlt időszakban. A képen egy erdőt ábrázoló háttéren, amely valószínűleg a Micimackóból jól ismert Százholdas Pagonyra utal, a Disney rajzfilmek leghíresebb karaktereit festette meg a művész. A képen szerepel többek között a már említett rajzfilmből a főszereplőn kívül Malacka, Dumbó és Bambi is.

Disney mesehősöket festettek meg a Kölcsey utcában.
Disney mesehősöket festettek meg a Kölcsey utcában.
Fotó: Szabó Zsolt

A kivitelezést tekintve az alkotás elképesztően részletgazdag olyannyira, hogy messziről akár tűnhet úgy is, hogy ez egy nyomtatott plakát ráragasztva a falra, ám közelebb érve látszik hogy ezt festékszórással rajzolta meg az alkotója.

A Disney karakteres falfestmény mellett számos ilyen alkotás található Székesfehérváron

Korábban a Videoton ultrái is a város számos pontján festettek hasonló falfestményt, többek között a Sóstói Stadion mellett, valamint a Gellért újsoron található konditerem mellett is az ő szintén ízléses munkájuk díszíti a város látképét.

Disney mesehősök a Kölcsey utcában

Fotók: Szabó Zsolt

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
