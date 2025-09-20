8 órája
Orbán Viktor: Naggyá tesszük Magyarországot - élő közvetítés
A DPK-kezdeményezés sikere vitathatlan. Szeptember 20-án új fejezet nyílik a polgári közösségek életében. A digitális polgári körök első országos találkozóját Budapesten tartják, több mint 70 ezer tag részvételével.
A Magyar Nemzet beszámolója szerint szombaton a Papp László Sportaréna ad otthont a digitális polgári körök (DPK) első országos találkozójának. A mozgalom regisztrált tagsága meghaladta a 70 ezret, ami komoly erőt jelez. Orbán Viktor is beszédet mond a digitális polgári körök első országos találkozóját a Papp László Sportarénában. A miniszterelnök felszólalásáról lapunk élő szöveges közvetítésben számol be
A DPK találkozó programjában expo, kulturális műsorok és színpadi beszédek szerepelnek. A színpadi műsor 16 órakor indul, felszólal Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor is. A házigazdák Rákay Philip és Szabó Zsófi.
A „Zebra” polgári kör is jelen lesz a DPK első országos talákozóján. Ők az álhírek elleni fellépést képviselik.
Orbán Viktor Tusnádfürdőn hirdette meg a DPK mozgalom elindítását, amely azóta több tízezer embert vonzott. A kezdeményezés célja a magyar kultúra és identitás védelme a digitális térben. A DPK első országos találkozóján a miniszterlenök is felszólal majd.
Művészek is csatlakoztak a Digitális Polgári Körök mozgalmához
A Digitális Polgári Körök nemcsak politikusokat, hanem művészeket is megszólítottak. Dopeman a Dopearcok kör vezetője, Vitályos Eszter a Bántalmazott nők körét irányítja, Máthé Zsuzsa pedig a Keresztény kört vezeti. Ez is mutatja, hogy a mozgalom a kultúrát, a társadalmi felelősségvállalást és a vallási értékeket egyaránt képviseli – áll az Origo tudósításában.
Fotókon az első országos Digitális Polgári Körök találkozó
Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.
Orbán Viktor kijelentette: nem engedik át a liberálisoknak
A Papp László Sportarénában Orbán Viktor arról beszélt, hogy a polgári körök naponta erősödnek. „Százával és ezrével vagyunk többen, kinőjük a sportcsarnokokat” – mondta. Hangsúlyozta: a következő találkozás egy új békemenet lehet október 23-án.
A kormányfő felsorolta a régi bajtársakat: Bencsik Andrást, Kudlik Júliát és Rákay Philipet. Köszöntötte Hende Csabát, Szarka Tamást, Demjén Ferencet és Schmitt Pált is. Megjegyezte: a fiatalok jelenléte biztosítja a jövőt, mert ők nem akarják megismételni a múlt hibáit.
A gazdasági eredmények között a békéscsabai beruházást és a keleti gyárátadásokat említette. „Mi olyan gazdaságot építünk, ahol a kenyér szélére is jut vaj” – hangsúlyozta.
Budapesttel kapcsolatban kijelentette: nem engedik át a liberálisoknak. Hozzátette: az ő nemzedéke győztesként fogja lezárni a történelmet, és naggyá teszi Magyarországot.
Orbán VIktor új Békemenetről is beszélt
Október 23-án lehetaz új Békemenet - jelentette be a miniszterelnök.
Lázár János: Magyar Péter a kockázat, Orbán Viktor a biztonság
„Miénk az utca, miénk itt a tér” – mondta Lázár János a Sportarénában, ahol több ezer ember előtt beszélt a digitális polgári körök első találkozóján. A miniszter szerint a Fidesz mindig a magyar emberek oldalán állt, és most is ott kell lennie.
„A mai korszak fordulat ideje: felfordulás vagy nyugodt gyarapodás, liberális fordulat vagy visszatérés a normalitáshoz” – fogalmazott. Úgy véli, a magyaroknak most sorsdöntő lehetőségük van.
Lázár hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor politikája eddig mindig az önrendelkezés megvédéséről szólt. „Orbán Viktor kis országból nagy országgá tette Magyarországot” – jelentette ki.
Magyar Pétert viszont „ízig-vérig brüsszelita politikusnak” nevezte. „Magyar Péter a kockázat, Orbán Viktor a biztonság. Jövőre az okos ember a biztonságot választja” – szögezte le.
További részletek a Magyar Nemzet cikkében.
Elemző: Magyar Péter emberileg alkalmatlan
A sportarénás Harcosok órája adásában Boros Bánk Levente szerint a digitális polgári körök erősítik a jobboldali közösséget. A Fradi-szurkolók összetartásához hasonlította ezt az élményt. Úgy véli, a baloldal lájkokban mér mindent, ezért nem érti a valódi közösségi erőt. Az ellenzék szerinte ellenszerveződés, amely szakmai vitákban összeomlik. Ruszin-Szendi Romulusz botrányai kapcsán figyelmeztetett: Magyar Péter emberileg alkalmatlan. Úgy fogalmazott: Isten mentse meg az országot ettől. További részletek ITT.
Orbán Viktor a DPK-találkozóról
Orbán Balázs is bejelentkezett: a digitális honfoglalás elkezdődött
Menczer Tamás a DPK-találkozón
A Harcosok órája élő közvetítése mellett zajló találkozón Menczer Tamás hangsúlyozta: a digitális polgári körök hálózata bizonyítja, hogy a közösség ereje a modern politikai életben is meghatározó. További részletek friss cikkünkben.
Élő közvetítés az első DPK-találkozóról