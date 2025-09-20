szeptember 20., szombat

Eljött a nagy DPK-nap

1 órája

Első országos találkozóját tartja a Digitális Polgári Körök 70 ezres közössége

A DPK-kezdeményezés sikere vitathatlan. Szeptember 20-án új fejezet nyílik a polgári közösségek életében. A digitális polgári körök első országos találkozóját Budapesten tartják, több mint 70 ezer tag részvételével.

Feol.hu

A Magyar Nemzet beszámolója szerint szombaton a Papp László Sportaréna ad otthont a digitális polgári körök (DPK) első országos találkozójának. A mozgalom regisztrált tagsága meghaladta a 70 ezret, ami komoly erőt jelez.

Digitális polgári körök országos találkozója Orbén Viktorral
Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök első országos találkozójának két házigazdájával, Szabó Zsófival és Rákay Philippel
Forrás: Orbán Viktor/Facebook

A DPK találkozó programjában expo, kulturális műsorok és színpadi beszédek szerepelnek. A színpadi műsor 16 órakor indul, felszólal Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor is. A házigazdák Rákay Philip és Szabó Zsófi.

A „Zebra” polgári kör is jelen lesz a DPK első országos talákozóján. Ők az álhírek elleni fellépést képviselik.

Orbán Viktor Tusnádfürdőn hirdette meg a DPK mozgalom elindítását, amely azóta több tízezer embert vonzott. A kezdeményezés célja a magyar kultúra és identitás védelme a digitális térben. A DPK első országos találkozóján a miniszterlenök is felszólal majd. 

Művészek is csatlakoztak a Digitális Polgári Körök mozgalmához

A Digitális Polgári Körök nemcsak politikusokat, hanem művészeket is megszólítottak. Dopeman a Dopearcok kör vezetője, Vitályos Eszter a Bántalmazott nők körét irányítja, Máthé Zsuzsa pedig a Keresztény kört vezeti. Ez is mutatja, hogy a mozgalom a kultúrát, a társadalmi felelősségvállalást és a vallási értékeket egyaránt képviseli – áll az Origo tudósításában.


 

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Ékő közvetítés az első DPK-találkozóról

 

