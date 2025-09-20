Olyan dolog történt, amit még a Holdról is látni lehetett!

​A rendezvény fénypontja a „Hogyan tudnék élni nélküled?" című film volt Törőcsik Franciska és Ember Márk főszereplésével, de a Megasztár szűrijének tagja, a Valmar frontembere, Marics Peti is nagyot alkotott a kasszasikerben. A közönség együtt izgulta végig az első szerelem, a fiatalság és a nyári emlékek történetét, amit Demjén Ferenc örökzöld dalai tettek még felejthetetlenebbé. A film minden idők legnépszerűbb és legnézettebb magyar alkotása lett, és nem véletlenül: a történet elképesztő érzékenységgel ragadja meg a balatoni nyár hangulatát.

Megtelt a VÁL KSE sportpályája érdeklődőkkel pénteken este: a Demjén Ferenc film mindent vitt.

Forrás: Olvasó

​A film vetítése egy különleges technikai megoldásnak köszönhetően vált lehetségessé: mivel a sportpálya talaja nem volt alkalmas a hagyományos ledfal-felállításra, a szervezők egy emelőgép segítségével tartották a "vásznat" a levegőben. "Ilyenre is csak a váliak képesek!" – mondta nevetve az egyik résztvevő, aki családjával együtt már másodszor nézte meg a filmet, és elmondása szerint sosem lehet megunni.

​A sikeres esemény megszervezése Varga Tímea ötletgazda nevéhez fűződik, aki elmondta, hogy a film mozis vetítése után gondolta, milyen remekül szólnának a dalok a szabad ég alatt. A technikai hátteret a Noda Produkció tulajdonosa, Csókás Zsolt alpolgármester biztosította, míg az emelőt Domak Zoltán bocsátotta a rendelkezésre.

​A szabadtéri vetítés ismét bizonyította, hogy Vál mindig tartogat valami meglepetést. A kertmozi után – mint a Hatoslottó Szerencsekoncert és a Váli-Völgyi Vigasságok – a közösségi élet továbbra is élénk a településen, ahol ma a hagyományos szüreti felvonulást és bált is megrendezik.