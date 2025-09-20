szeptember 20., szombat

Friderika névnap

26°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szerelem, nyár és egy emelőgép

2 órája

Olyan dolog történt, amit még a Holdról is látni lehetett!

Címkék#Valmar#Hogyan tudnék élni nélküled#EMBER MÁRK#Szüreti Bál és Felvonulás#filmvetítés#Marics Peti#Megasztár#Törőcsik Franciska#Vál#Demjén Ferenc

Több száz ember gyűlt össze péntek este, hogy részt vegyen a település történetének első szabadtéri vetítésén. A Vál KSE sportpályája hamar megtelt a helyiekkel és a környező településekről érkezőkkel, akik a nagy érdeklődés miatt pokrócokon, igazi piknik hangulatot teremtettek, miután a kihelyezett székek és padok gyorsan elfogytak. Dióhéjban: szerelem, balatoni nyár és egy emelőgép története, valamint a Demjén Ferenc dalok, amiket sosem felejtesz el!

Kecskés Zoltán
Olyan dolog történt, amit még a Holdról is látni lehetett!

Kitettek magukért ismét a váliak!

Forrás: Olvasó

​A rendezvény fénypontja a „Hogyan tudnék élni nélküled?" című film volt Törőcsik Franciska és Ember Márk főszereplésével, de a Megasztár szűrijének tagja, a Valmar frontembere, Marics Peti is nagyot alkotott a kasszasikerben. A közönség együtt izgulta végig az első szerelem, a fiatalság és a nyári emlékek történetét, amit Demjén Ferenc örökzöld dalai tettek még felejthetetlenebbé. A film minden idők legnépszerűbb és legnézettebb magyar alkotása lett, és nem véletlenül: a történet elképesztő érzékenységgel ragadja meg a balatoni nyár hangulatát.

Szerelem, balatoni nyár és egy emelőgép: egy film, amitől könnyes lett a szemed, és a Demjén Ferenc dalok, amiket sosem felejtesz el!
Megtelt a VÁL KSE sportpályája érdeklődőkkel pénteken este: a Demjén Ferenc film mindent vitt.
Forrás: Olvasó

​A film vetítése egy különleges technikai megoldásnak köszönhetően vált lehetségessé: mivel a sportpálya talaja nem volt alkalmas a hagyományos ledfal-felállításra, a szervezők egy emelőgép segítségével tartották a "vásznat" a levegőben. "Ilyenre is csak a váliak képesek!" – mondta nevetve az egyik résztvevő, aki családjával együtt már másodszor nézte meg a filmet, és elmondása szerint sosem lehet megunni.

​A sikeres esemény megszervezése Varga Tímea ötletgazda nevéhez fűződik, aki elmondta, hogy a film mozis vetítése után gondolta, milyen remekül szólnának a dalok a szabad ég alatt. A technikai hátteret a Noda Produkció tulajdonosa, Csókás Zsolt alpolgármester biztosította, míg az emelőt Domak Zoltán bocsátotta a rendelkezésre.

​A szabadtéri vetítés ismét bizonyította, hogy Vál mindig tartogat valami meglepetést. A kertmozi után – mint a Hatoslottó Szerencsekoncert és a Váli-Völgyi Vigasságok – a közösségi élet továbbra is élénk a településen, ahol ma a hagyományos szüreti felvonulást és bált is megrendezik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu