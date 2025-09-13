1 órája
Búcsú a Déli pályaudvartól: jelentős változás jön az ingázóknak
A nyár mindig különleges időszak: egyszerre a pihenés, a kikapcsolódás és a feltöltődés ideje, ugyanakkor a közéletben sem áll meg az élet. A Déli pályaudvar körül zajló változások idén nyáron az egyik legnagyobb visszhangot váltották ki, hiszen az ingázók mindennapjait alapjaiban érinti, de nem ez volt az egyetlen hír, amely nagy visszhangot váltott ki.
A Déli pályaudvar évtizedek óta a budai oldal közlekedésének egyik központja volt, ezért nem csoda, hogy sokakat foglalkoztatott, milyen új útvonalakon érhetik majd el Budapestet és az ország más térségeit. Az átalakulás egyszerre jelent kihívást és új lehetőséget az utazóknak – így nem véletlen, hogy ez a téma nyáron az egyik legolvasottabb közéleti hírünk lett.
Nemcsak a Déli pályaudvar körül történtek keltettek nagy visszhangot
Olvasóink ugyanakkor nemcsak a Déli pályaudvar sorsát követték figyelemmel, hanem számos más olyan történésről is olvastak, amelyek alakították a közéletet Fejér megyében és azon túl. A nyár során szó esett gazdasági változásokról, munkahelyek megszűnéséről, szívszorító állatmentésekről és kulturális eseményekről is. Ezek a témák mind hozzájárultak ahhoz, hogy jobban megértsük, mi mozgatja a közvéleményt, és milyen ügyek formálják a közösség mindennapjait.
Most összegyűjtöttük a tíz legnépszerűbb cikket, amelyek között a Déli pályaudvar körüli változások mellett számos más izgalmas és fontos történés is helyet kapott. Ez a válogatás nemcsak az elmúlt hónapok legfontosabb híreit eleveníti fel, hanem arról is árulkodik, milyen kérdések álltak idén nyáron a figyelem középpontjában Fejér megyében.
Elhunyt Korda György korábbi felesége
Korda György és első felesége, Kovács Ibolya, hivatalosan több mint 20 évig voltak házasok. Bár a kapcsolatuk már a házasságkötés után nem sokkal véget ért, Korda György és Kovács Ibolya soha nem váltak el hivatalosan – olyannyira jó viszonyban maradtak, hogy még el is felejtették rendezni a papírokat. Kovács Ibolya vendégként fellépett többek között a Petőfi Színházban, valamint a szolnoki Szigligeti Színházban is, és rendszeres szereplője volt a Turay Ida Színház előadásainak. A művésznő 91 éves korában hunyt el, de emléke és művészete örökre megmarad a magyar operett történetében.
20 év után bezárt a népszerű cipőbolt
Közel két évtizedes működés után búcsút int a hazai vásárlóknak a Playersroom – jelentette be a márka hivatalos Facebook-oldalán. A 125 üzletből álló hálózat számos világmárka legnagyobb hazai partnereként vált ismertté, és több generáció cipőválasztásait határozta meg.
Búcsú a Déli pályaudvartól
Szeptembertől jelentős változások jönnek a Dunaújvárost érintő vasúti közlekedésben – írtunk róla augusztusban. Az egyik legnagyobb változás, hogy a vonatok végállomása ezentúl nem a megszokott Déli pályaudvar lesz, hanem Kőbánya-Kispest. Ez elsőre szokatlan lehet a budai oldalra ingázóknak, ám új lehetőségeket nyit azoknak, akik a pesti oldalra, a metróhoz vagy a keleti országrész városai felé utaznak tovább – sőt, a repülőtér is jóval gyorsabban elérhetővé válik.
A nagy szocialista autó kvíz
A rendszerváltás előtti gépjárművek a mai napig nagyon népszerűek. A 70-es évektől kezdődően gyártott típusoknak számos rajongótábora van, amihez az is hozzájárult, hogy annak idején ebben a korszakban volt elérhető tömegesen is a saját autó. Azonban ennek a korszaknak van egy "vakfoltja" a 60-as évek autói kevésbé ismertek. Vajon felismered ezeket a régi szocialista autókat kvízünkben?
Érkezik a kamerás bírságolás
Július 5-től módosult a közúti közlekedésről szóló törvény, mely szerint, ha az utas nem kapcsolja be a biztonsági övet, a felelősség a sofőrt, pontosabban a jármű üzembentartóját terheli. Szeptember 18-tól azonban egy másik, ezzel összefüggésben lévő kamerás bírságolásos rendelet is életbe lép.
Amitől még az autószerelők is rettegnek
Mindenki szereti azt, amikor a legkevesebb pénzért a legtöbb tartalmat kapja. Azonban ez használt autó vásárláskor hosszú távon visszafele is elsülhet, és az extrák javítása sokszor igen költséges tud lenni. Mutatjuk azokat azokat a plusz kényelmi funkciókat, amiket jobb inkább elkerülni.
Elbocsátások a nagy Fejér megyei vállalatnál
Több száz külföldi vendégmunkást bocsát el az iváncsai SK On akkugyár augusztus végén. Az SK On iváncsai üzemének legújabb gyártási projektje véget ért, és a projektre felvett munkaerőre már nincs szükség, így megválnak tőlük a hónap végével.
Szívszorító: az életükért küzdöttek a gólyák
Súlyos veszélybe kerültek a gólyák egy Fejér vármegye határában található hulladéklerakó környékén: a madarak közül több is a hatalmas, fekete fóliával kibélelt víztározókban rekedt, ahonnan önállóan nem tudtak kimenekülni. Az Érdi Civil Állatmentők Alapítvány beszámolója szerint a pusztazámori helyszínre a Duna–Ipoly Nemzeti Park szakemberei irányításával érkeztek, hogy segítsenek a bajba jutott madarakon.
Az OZORA fesztivál mindenkit elvarázsolt
Nem okozott csalódást nappal sem az OZORA Fesztivál. A monumentális építmények gyönyörű látványt nyújtanak a mesés tájban, egyfajta tökéletes harmóniát alkotva. A magasabb építményékből a kilátás egyszerűen csodálatos, az emberek pedig még ilyenkor sem állnak meg a bulival.
Tragikus baleset ragadta el az Edda gitárosát
Kun Péter, azaz Kunos nevét jól ismerik a hazai rockzene kedvelői – az Edda Művek tehetséges és karizmatikus gitárosa alig 25 évesen, 1993. július 10-én vesztette életét egy tragikus motorbalesetben Velencén. A halálos ütközésre a 7-es főút 47-es kilométerszelvényénél került sor, a ma is látogatható gitár formájú emlékműnél. Most, harminckét év múltán, szülővárosa, Pusztaszabolcs is méltó módon tiszteleg előtte: emléktáblát állítanak tiszteletére a városban.
