Búcsú a Déli pályaudvartól: jelentős változás jön az ingázóknak

A Déli pályaudvar évtizedek óta a budai oldal közlekedésének egyik központja volt, ezért nem csoda, hogy sokakat foglalkoztatott, milyen új útvonalakon érhetik majd el Budapestet és az ország más térségeit. Az átalakulás egyszerre jelent kihívást és új lehetőséget az utazóknak – így nem véletlen, hogy ez a téma nyáron az egyik legolvasottabb közéleti hírünk lett.

A Déli pályaudvar körüli változásik igencsak foglalkoztatták olvasóinkat, de nem ez volt az egyetlen felkapott téma

Forrás: MW Archív

Nemcsak a Déli pályaudvar körül történtek keltettek nagy visszhangot

Olvasóink ugyanakkor nemcsak a Déli pályaudvar sorsát követték figyelemmel, hanem számos más olyan történésről is olvastak, amelyek alakították a közéletet Fejér megyében és azon túl. A nyár során szó esett gazdasági változásokról, munkahelyek megszűnéséről, szívszorító állatmentésekről és kulturális eseményekről is. Ezek a témák mind hozzájárultak ahhoz, hogy jobban megértsük, mi mozgatja a közvéleményt, és milyen ügyek formálják a közösség mindennapjait.

Most összegyűjtöttük a tíz legnépszerűbb cikket, amelyek között a Déli pályaudvar körüli változások mellett számos más izgalmas és fontos történés is helyet kapott. Ez a válogatás nemcsak az elmúlt hónapok legfontosabb híreit eleveníti fel, hanem arról is árulkodik, milyen kérdések álltak idén nyáron a figyelem középpontjában Fejér megyében.

Elhunyt Korda György korábbi felesége

Korda György és első felesége, Kovács Ibolya, hivatalosan több mint 20 évig voltak házasok. Bár a kapcsolatuk már a házasságkötés után nem sokkal véget ért, Korda György és Kovács Ibolya soha nem váltak el hivatalosan – olyannyira jó viszonyban maradtak, hogy még el is felejtették rendezni a papírokat. Kovács Ibolya vendégként fellépett többek között a Petőfi Színházban, valamint a szolnoki Szigligeti Színházban is, és rendszeres szereplője volt a Turay Ida Színház előadásainak. A művésznő 91 éves korában hunyt el, de emléke és művészete örökre megmarad a magyar operett történetében.