szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

20°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Együtt a települési vezetők!

1 órája

Közös gondolkodással erősödik Dél-Fejér: polgármesteri találkozó Sárszentágotán!

Címkék#Dél-Fejér#hagyomány#erő

Dél-Fejérben évek óta hagyománnyá vált, hogy a térség polgármesterei rendszeresen összeülnek, hogy kötetlen formában beszéljék meg a közös ügyeket, fejlesztési lehetőségeket és a helyi közösségeket érintő feladatokat. A Dél-Fejér polgármestereinek együttműködése ezúttal Sárszentágotán mutatta meg erejét, ahol a baráti légkör ismét bizonyította: az összefogás kézzelfogható eredményeket hoz.

Bokányi Zsolt
Közös gondolkodással erősödik Dél-Fejér: polgármesteri találkozó Sárszentágotán!

Forrás: Varga Gábor Facebook oldala

Dél-Fejér fejlődésének egyik kulcsa a rendszeres polgármesteri egyeztetés, amely nagy segítséget jelent mind a tapasztalt, mind az új településvezetők számára – hangsúlyozta a térség országgyűlési képviselője, Varga Gábor. A találkozók nemcsak az egymás munkájának megismerését szolgálják, hanem olyan közös sikerekhez is vezetnek, mint a legutóbb a Versenyképes Járások Program keretében benyújtott és nyertes pályázatok.

A polgármesterek és a képviselő közös célja továbbra is az, hogy a helyi közösségek erőforrásait összehangolva, egymást segítve találjanak megoldást a felmerülő kihívásokra, és építsék tovább Dél-Fejér sikerét.

Dél-Fejér polgármesterei találkozta! 

Az egymást segítő, lokálpatrióta közös gondolkodás fontos pillére annak a fejlődési útnak, amelyet Dél-Fejér az elmúlt másfél évtizedben megtett. A mostani megbeszélésnek Sárszentágota adott otthont, ahol Arany Réka polgármester asszony látta vendégül a résztvevőket. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu