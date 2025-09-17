Közös gondolkodással erősödik Dél-Fejér: polgármesteri találkozó Sárszentágotán!

Dél-Fejér fejlődésének egyik kulcsa a rendszeres polgármesteri egyeztetés, amely nagy segítséget jelent mind a tapasztalt, mind az új településvezetők számára – hangsúlyozta a térség országgyűlési képviselője, Varga Gábor. A találkozók nemcsak az egymás munkájának megismerését szolgálják, hanem olyan közös sikerekhez is vezetnek, mint a legutóbb a Versenyképes Járások Program keretében benyújtott és nyertes pályázatok.

A polgármesterek és a képviselő közös célja továbbra is az, hogy a helyi közösségek erőforrásait összehangolva, egymást segítve találjanak megoldást a felmerülő kihívásokra, és építsék tovább Dél-Fejér sikerét.

Dél-Fejér polgármesterei találkozta!

Az egymást segítő, lokálpatrióta közös gondolkodás fontos pillére annak a fejlődési útnak, amelyet Dél-Fejér az elmúlt másfél évtizedben megtett. A mostani megbeszélésnek Sárszentágota adott otthont, ahol Arany Réka polgármester asszony látta vendégül a résztvevőket.