3 órája
Közös gondolkodással erősödik Dél-Fejér: polgármesteri találkozó Sárszentágotán!
Dél-Fejérben évek óta hagyománnyá vált, hogy a térség polgármesterei rendszeresen összeülnek, hogy kötetlen formában beszéljék meg a közös ügyeket, fejlesztési lehetőségeket és a helyi közösségeket érintő feladatokat. A Dél-Fejér polgármestereinek együttműködése ezúttal Sárszentágotán mutatta meg erejét, ahol a baráti légkör ismét bizonyította: az összefogás kézzelfogható eredményeket hoz.
Forrás: Varga Gábor Facebook oldala
Dél-Fejér fejlődésének egyik kulcsa a rendszeres polgármesteri egyeztetés, amely nagy segítséget jelent mind a tapasztalt, mind az új településvezetők számára – hangsúlyozta a térség országgyűlési képviselője, Varga Gábor. A találkozók nemcsak az egymás munkájának megismerését szolgálják, hanem olyan közös sikerekhez is vezetnek, mint a legutóbb a Versenyképes Járások Program keretében benyújtott és nyertes pályázatok.
A polgármesterek és a képviselő közös célja továbbra is az, hogy a helyi közösségek erőforrásait összehangolva, egymást segítve találjanak megoldást a felmerülő kihívásokra, és építsék tovább Dél-Fejér sikerét.
Dél-Fejér polgármesterei találkozta!
Az egymást segítő, lokálpatrióta közös gondolkodás fontos pillére annak a fejlődési útnak, amelyet Dél-Fejér az elmúlt másfél évtizedben megtett. A mostani megbeszélésnek Sárszentágota adott otthont, ahol Arany Réka polgármester asszony látta vendégül a résztvevőket.