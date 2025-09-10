Hangulatos őszi dekoráció várja a látogatókat a település központjában (galéria)

Az őszi hangulatot megidéző dekoráció fogadja az arra közlekedőket Dégen, a település központjában, ahova egy látványos fotópontként is helytálló összeállítás került ki.

Színes falevelek, szőlőfürtök, kukorica csuhé és tök – nagyrészt ezekből készült az a dekoráció, amelyet bárki szabadon megcsodálhat. Középre egy szalmabála is került, így akár arra leülve hangulatos őszi kép is készülhet.

"Idén is szívvel-lélekkel kidíszítettük a falu központját, hogy együtt ünnepeljük az ősz színeit, hangulatát és szépségét. Reméljük, hogy a dekorációk mosolyt csalnak az arcokra.

Gyertek, sétáljatok egyet, fotózzatok, és élvezzük együtt az évszak varázsát" – írják közösségi oldalukon a dégiek.

Képeken mutatjuk a látványos dekorációt!