Itt van az ősz, itt van újra!

59 perce

Hangulatos őszi dekoráció várja a látogatókat a település központjában (galéria)

Habár fél lábbal még a nyári időket éljük van, ahol már javában az őszre készülnek. Dégen már elkészítették az őszi fődekorációt.

Déri Brenda
Fotó: SZNJ / FMH

Az őszi hangulatot megidéző dekoráció fogadja az arra közlekedőket Dégen, a település központjában, ahova egy látványos fotópontként is helytálló összeállítás került ki.

Színes falevelek, szőlőfürtök, kukorica csuhé és tök – nagyrészt ezekből készült az a dekoráció, amelyet bárki szabadon megcsodálhat. Középre egy szalmabála is került, így akár arra leülve hangulatos őszi kép is készülhet.

"Idén is szívvel-lélekkel kidíszítettük a falu központját, hogy együtt ünnepeljük az ősz színeit, hangulatát és szépségét. Reméljük, hogy a dekorációk mosolyt csalnak az arcokra.

Gyertek, sétáljatok egyet, fotózzatok, és élvezzük együtt az évszak varázsát" – írják közösségi oldalukon a dégiek.

Képeken mutatjuk a látványos dekorációt!

Látványos őszi dekoráció Dégen

Fotók: Szanyi-Nagy Judit / FMH

 

 

