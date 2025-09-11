szeptember 11., csütörtök

Óriási átverés

1 órája

Az év átverése terjed a Deichmann nevében, ezrek dőlnek be neki

A csalók senkit sem kímélnek! ​Ezúttal a Deichmann nevével visszaélő csalók hamis webshopokat és social media profilokat hoztak létre, hogy megtévesszék a felhasználókat. Az áruház közölte, óriási kedvezményekkel, ingyenes termékekkel, sőt, akár nyereményautóval is csábítanak. Figyelmeztetnek: Ne dőljenek be nekik!

Feol.hu

​Ezt ellenőrizze, mielőtt kattintana és vásárolna: A hivatalos Deichmann oldalak nevénél a Facebook, Instagram és más közösségi médiaplatformokon mindig találsz egy kék pipát, amely a hitelességet igazolja. Európa legnagyobb cipőáruháza kiadott közleményében kiemeli: kizárólag a hivatalos Deichmann weboldalról vásároljanak! 

Most a cipővásárláson keresztül próbálnak nyerészkedni a csalók. A Deichmann áruház figyelmeztetést adott ki.
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

A Deichmann továbbá közölte, hogy minden lépést megtett a hamis profilok eltávolítása és a vásárlók figyelmeztetése érdekében. Jelentette a visszaélést a Facebook-ot üzemeltető Meta felé is.  Már a cipővásárlás sem egyszerű, így ha gyanús oldalt találnak, jelentsék a Metának, hogy megvédjük a többi felhasználót is.

 

