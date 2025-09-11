Az év átverése terjed a Deichmann nevében, ezrek dőlnek be neki

​Ezt ellenőrizze, mielőtt kattintana és vásárolna: A hivatalos Deichmann oldalak nevénél a Facebook, Instagram és más közösségi médiaplatformokon mindig találsz egy kék pipát, amely a hitelességet igazolja. Európa legnagyobb cipőáruháza kiadott közleményében kiemeli: kizárólag a hivatalos Deichmann weboldalról vásároljanak!

Most a cipővásárláson keresztül próbálnak nyerészkedni a csalók. A Deichmann áruház figyelmeztetést adott ki.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A Deichmann továbbá közölte, hogy minden lépést megtett a hamis profilok eltávolítása és a vásárlók figyelmeztetése érdekében. Jelentette a visszaélést a Facebook-ot üzemeltető Meta felé is. Már a cipővásárlás sem egyszerű, így ha gyanús oldalt találnak, jelentsék a Metának, hogy megvédjük a többi felhasználót is.